El papel higiénico es relativamente moderno. De hecho, nació en 1850 en Estados Unidos, con el nombre de Medicadet Paper. Su inventor, Joseph C. Gayetty, lo presentó al público en medio de la desconfianza general, pero pronto conquistó a cada vez más consumidores a los que prometía suavidad y dulzura. Se convirtió así en un producto de éxito del que ya no podemos prescindir. Hablar de papel higiénico suena extraño, pero hablar de él también es un hecho relativamente moderno. La mayor dificultad que tuvo Joseph C. Gayetty para darlo a conocer fue precisamente que no podía hablar de él con absoluta libertad, ya que seguía siendo un tema tabú. Ahora, sin embargo, nos sentimos libres para explorar el problema desde todos los ángulos. Por ejemplo, hablemos de la forma correcta de posicionarlo. Por cierto, con el borde hacia fuera y no contra la pared. Esta es la única manera de arrancarlo sin romperlo.

Pero, ¿por qué y cuándo es mejor no utilizarlo? Hay varias razones. Los ecologistas están preocupados por el impacto medioambiental de la producción de papel higiénico, sobre todo el muy suave, y piden que se ahorre. El papel higiénico se fabrica con celulosa y papel reciclado. Pero si lo queremos superblando, se necesita un mayor porcentaje de fibra vegetal nueva. De hecho, el material reciclado es bastante áspero y no tan suave. Es cierto que el papel súper suave y de alta calidad es bastante caro, pero parece que hay muchos que no reparan en gastos para tener un producto suave con la piel. Trucos caseros para limpiar las sartenes y dejarlas como nuevas La otra razón para prescindir del papel higiénico tiene que ver con la higiene. De hecho, cuando defecamos, la limpieza sólo con papel no garantiza una higiene perfecta. La única forma de eliminar bien cualquier residuo es con agua y un jabón íntimo suave. Sólo así se garantiza una limpieza perfecta de la zona y se evitan rojeces e irritaciones. Es lo que recomiendan los médicos. Un poco como hacían los antiguos romanos. Solían limpiarse con el tersorium, una especie de escoba hecha con una esponja marina clavada en un palo. Después de usarla la limpiaban con agua y vinagre. El problema de la época es que también lo utilizaban en los baños públicos y el utensilio se compartía entre varias personas... Meter papel higiénico en la nevera: el secreto simple pero efectivo que cada vez hace más gente El truco del papel higiénico es muy útil para que la nevera huela bien durante mucho tiempo. Con este pequeño truco siempre olerá bien cuando abras la nevera. En primer lugar, hay que lavar el frigorífico por dentro y desinfectarlo. Ingredientes naturales como el vinagre o el limón son buenos para esto. Una vez que todo esté limpio y seco, es hora de pasar a la acción. Prepara una pequeña mezcla de bicarbonato de sodio y agua, empapa un rollo de papel higiénico por arriba y por abajo y mételo en la nevera. El bicarbonato absorberá cualquier mal olor que se forme con el tiempo y nunca olerá nada. Para utilizar este método, lo mejor es un rollo de papel higiénico porque es pequeño y se puede colocar fácilmente en una esquina de este electrodoméstico. Sin embargo, también puedes utilizar un rollo de papel de cocina, cortado por la mitad. Sólo hay que dar a la mezcla de bicarbonato y agua algo a lo que aferrarse y en lo que permanecer para actuar. El bicarbonato de sodio es muy útil en el hogar porque sus propiedades son extraordinarias. Puede blanquear y limpiar, y es un excelente antiséptico, antifúngico y antibacteriano. Y además absorbe y elimina completamente los malos olores.