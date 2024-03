Siete objetos que no deberíamos meter en el lavavajillas bajo ningún concepto y aún así lo hacemos

El lavavajillas es un electrodoméstico increíblemente conveniente que hace que la tarea de lavar los platos sea mucho más fácil y rápida. Sin embargo, no todo puede ser arrojado dentro de él. ¿Alguna vez te has preguntado qué cosas no debes meter en tu lavavajillas? ¿Y cómo puedes mejorar el lavado en general?

Se trata de una herramienta indispensable en la cocina, pero es importante saber qué objetos no deben ser colocados en él para evitar daños. Además, seguir algunos consejos simples puede ayudarte a mejorar el rendimiento de tu lavavajillas y garantizar que tus platos estén limpios y relucientes en todo momento. ¡Sigue estas recomendaciones y disfruta de la comodidad que te brinda tu lavavajillas sin preocupaciones!

Cosas que no debes meter en tu lavavajillas

Utensilios de madera: Los utensilios de madera, como cucharas y tablas de cortar, no deben ser colocados en el lavavajillas. El agua caliente y el detergente pueden dañar la madera y causar deformaciones o agrietamientos. Cristalería delicada: Las copas de vino, vasos finos y cualquier otro tipo de cristalería delicada deben ser lavados a mano. El lavavajillas puede ser demasiado abrasivo y causar roturas o arañazos en estas piezas delicadas. Cuchillos de chef: Los cuchillos de chef suelen tener mangos de madera o están hechos de acero de alta calidad que puede corroerse con el tiempo si se lavan regularmente en el lavavajillas. Es mejor lavarlos a mano para prolongar su vida útil. Sartenes antiadherentes: Las sartenes con revestimiento antiadherente pueden perder su capa protectora si se lavan en el lavavajillas. Esto puede hacer que los alimentos se peguen más fácilmente en el futuro. Es mejor lavar estas sartenes a mano. Artículos de plata o aluminio: La plata y el aluminio pueden mancharse o deteriorarse en el lavavajillas debido a las reacciones químicas con el detergente y el agua caliente. Es preferible lavar estos artículos a mano para preservar su brillo y apariencia. Recipientes de plástico no aptos para lavavajillas: Algunos recipientes de plástico no están diseñados para resistir el calor y la presión del lavavajillas, lo que puede provocar deformaciones, fisuras o incluso derretimiento. Siempre verifica las etiquetas de los recipientes de plástico para asegurarte de que sean aptos para lavavajillas. Objetos sensibles a altas temperaturas: Algunos objetos sensibles al calor, como los recipientes de cerámica delicada o las decoraciones pintadas a mano, pueden dañarse en el lavavajillas debido a las altas temperaturas del agua y el ciclo de secado. Es mejor lavar estos objetos a mano para evitar daños.

Cómo mejorar el lavado en tu lavavajillas