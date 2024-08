La mosquitera de quita y pon de Lidl que puedes colocar en la ventana este verano: al 40% de descuento

Uno de los clásicos del verano que no falla un año tras otro es la proliferación de insectos en nuestras ciudades y pueblos. Las molestas moscas o los mosquitos con sus picaduras aparecen allá donde uno va, y se cuelan por todos los rincones.

Especialmente molesto es cuando estos insectos aparecen en nuestro hogar, amenazando con romper nuestra tranquilidad o nuestra concentración en casos de teletrabajo, y en algunos casos aumentando la probabilidad de sufrir las molestas picaduras.

Uno de los métodos más sencillos y eficaces para evitar que tanto moscas como mosquitos entrenen nuestra casa son las tradicionales mosquiteras, que cualquiera puede instalar con absoluta facilidad en sus ventanas. Es la mejor opción si queremos simplificar el problema y solucionarlo de la manera más básica y eficaz.

Lidl cuenta con una mosquitera enrollable para ventana que se puede adquirir por menos de 30 euros. "Mosquitera enrollable para ventana tiene una gran resistencia gracias a los materiales resistentes a la intemperie". Además, se puede instalar también entre la ventana y la persiana.

Trucos caseros contra los mosquitos

Entre los trucos tradicionales para evitar a estos mosquitos está también la opción de colocar un vaso con vinagre con agua o dejar medio limón en la ventana. En muchos casos, el olor que desprenden evita que los mosquitos se atrevan a dejar la calle en la que pueden volar libremente para colarse en tu territorio. Una opción similar llevada al extremo es llegar a frotar el limón en tu piel para sentirte más seguro, pero cuidado con los ojos y otras zonas sensibles.

Igual de natural es la opción de colocar plantas que repelan la presencia de mosquitos, y entre ellas, la reina es la citronela, fácil de encontrar y con una esencia que no gusta nada a estos pequeños animales. Si no te gusta la planta como tal o prefieres no colocarla en tu domicilio, está la opción de poner velas con su olor o coger alguna crema corporal con esencia de la misma.

El aceite de eucalipto con esencia de limón es otro de los remedios más eficaces, y se puede incluso mezclar con el champú o la crema hidratante para hacer más sencilla su aplicación. Poner 15 gotas de este líquido en un difusor de agua también suele servir, y si no quieres comprarlo, puedes recoger el líquido restante al hervir eucalipto en casa tú mismo.

El último consejo es la opción de preparar una trampa antimosquitos. La más sencilla la puedes hacer con un cuarto de taza de azúcar moreno, una taza de agua templada y un gramo de levadura. Calientas el agua, disuelves el azúcar y espolvoreas sin remover la levadura. El recipiente perfecto para colocarlo es una botella grande de refresco con la boquilla cortada en forma de embudo. Los mosquitos irán hacia la mezcla atraídos por sus gases pero difícilmente podrán salir de la misma.