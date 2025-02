Ikea vuelve a rebajar su lámpara de pie y ya cuesta menos de 20 euros: perfecta para tu salón

Enero es época de rebajas y oportunidades e Ikea no iba a decepcionar en esta nueva campaña. Tras un atracón a regalos en las últimas semanas, para muchos es el turno de invertir el dinero que les queda en pequeñas ofertas que vean en sus comercios de confianza.

Dado que Ikea es probablemente la empresa más importante en lo que a muebles del hogar se refiere, muchos están pendientes de sus ofertas para ver si pueden añadir un nuevo ingrediente a su vivienda. Esa estantería del salón que necesita un cambio, esa sartén que no terminas de jubilar, ese sofa que ya no es ni cómodo... Son muchas las deudas pendientes que tenemos con el confort, pero el dinero no da para todo.

Por suerte, el gigante sueco lanza cientos de ofertas entre las que es difícil escoger, pero este año han rebajado una lámpara que destaca entre los demás productos. Se trata de la lámpara de pie SAMBORD, especial para lectura y que existe en varios colores.

Así es la lámpara de pie SAMBORD de Ikea

La lámpara de pie SAMBORDde Ikea tiene un diseño minimalista, sencillo y práctico, pues apenas ocupa espacio en el hogar. Debido a su ergonomía, podrás ponerlo en cualquier parte del salón y gracias a su diseño minimalista tiene un encaje sencillo dentro de cualquier estilo.

Ahora, Ikea cuesta solamente 19,99 euros y es una de las mayores gangas de la marca durante este mes de enero. Se trata también de una lámpara especialista en lectura gracias a su brazo flexible tipo cuello de ganso y cabezal ajustable que te permite dirigir la luz a tu gusto. Sin duda, ideal para disfrutar de un buen libro en un acogedor rincón del sofá o en tu sillón favorito.