Si quieres mantener la intimidad en tu casa y huir de la luz exterior en determinados momentos del día, no busques más: este toldo de Ikea. Fácil de instalar, cuesta menos de 20 euros. Para empezar con buen pie esta nueva etapa del año, la marca pone toda la carne en el asador con una gama de productos irresistibles.

Déjate inspirar este otoño 2024 por las nuevas colecciones de Ikea. Descubre las mejores ideas para decorar y optimizar un hogar que no siempre tiene el tamaño adecuado. A menudo pequeñas y mal diseñadas, nuestras casas no siempre nos hacen la vida fácil. Pero con nuestros productos inteligentes, estos problemas se solucionan rápidamente.

Y hay muchas más ofertas como ésta en Ikea. La marca también piensa en aquellos que no disponen de mucho espacio en su cocina. Porque cada centímetro cuenta, descubra cómo ahorrar espacio de almacenamiento con esta estantería suelta. Útil para guardar muchas cosas que pueden estorbar, será ideal para guardar sus productos domésticos o sus esponjas para fregar los platos. Sentirse bien en casa significa ordenar las habitaciones. Pero también significa asegurarse de que se respeta su intimidad. ¿Qué puede ser más irritante que encontrarse con la mirada de vecinos cuya ventana da directamente a su dormitorio o salón? Hay soluciones para este tipo de problemas.

Un toldo fácil de instalar para disfrutar de la tranquilidad en casa

Como dice el refrán, "para vivir felices, vivamos ocultos". Nada más cierto cuando tienes vecinos con los que no quieres compartir tu intimidad. La marca sueca te ofrece este estor enrollable FÖNSTERBLAD 100% de poliéster. Tiene una doble función. Imaginado por el diseñador Henrik Preutz para Ikea, este innovador estor es capaz de bloquear la luz del día y también de crear una barrera para que no te vean tus vecinos. No tiene cuerdas para evitar incidentes con los niños pequeños. En su lugar, dispone de una lengüeta para bajarlo y subirlo, y basta un simple empujón para volver a enrollarlo, gracias al ingenioso diseño del amortiguador situado en el interior del propio estor enrollable. Fácil de instalar, este artículo de 50 x 155 cm, que se vende en dos colores, se puede tensar fácilmente gracias a sus soportes ajustables. Se suministra con accesorios de montaje, es adecuado para montaje en techo o pared y también es compatible con las cortinas enrollables LÅNGDANS y SANDVEDEL. Según nuestros clientes, este producto es una buena oferta para tener unas bonitas cortinas en las ventanas sin el quebradero de cabeza de colocarlas. Además, el precio es bajo.