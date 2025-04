El truco de 'madre primeriza' para lavar la ropa de bebe y eliminar las manchas: "El truco está en..."

Ser madre por primera vez no es fácil, o al menos lo entiendo como algo tremendamente complicado, porque no tengo el placer de haberlo comprobado. De repente tu rutina cambia radicalmente y todas tus prioridades pasan a ir encaminadas a que un bebé, que solo come, duerme y llora, sobreviva.

El reto es mayúsculo y encima debes compaginarlo con todas las obligaciones de adulto que obliga a afrontar el frenético día a día. Todo esto se ve aún más agobiante cuando desconoces cómo solucionar muchos de los problemas nuevos que se te presentan y uno de ellos es cómo lavar tanta ropa y cómo eliminar las manchas de las prendas de tu bebé.

Por suerte, hoy en día contamos con las redes sociales, un lugar a veces horrible, pero a veces maravilloso, en el que los creadores de contenido comparten utilísimos trucos que te pueden sacar de más de un apuro. Uno que os recomiendo si estáis viviendo toda la vorágine anterior es el de @diana_lysh, una madre primeriza que comparte todos sus trucos para superar el día a día a través de Tiktok y que su úlitmo vídeo explicó cómo eliminar las manchas más difíciles de la ropa de bebé.

Cómo eliminar las manchas más difíciles de la ropa de bebé

"Hoy os enseño mis trucos para lavar la ropa. Para empezar, pongo la lavadora de la ropa de bebé y para eliminar las manchitas de su ropa utilizo Vanish. La verdad es que a mí este producto me encanta", empezó diciendo sobre su rutina de la limpieza de ropa de bebé: "El truco para que se lave bien la ropa es no meter demasiada".

También aclaró qué detergente utiliza: "Como detergente utilizo Norit bebé, pero no es solo para bebés, sino también para gente que tiene alergias. Y la ropa la pongo siempre a 60 grados".

"Ahora os enseño mi fórmula secreta para dejar todos los trapos sucios súperlimpios. Para las manchitas, lo mismo: Vanish. Y ahora el truco está en el oxígeno activo. Yo lo he visto en cada supermercado así que es muy fácil encontrarlo. Echamos unos cuantos capacitos y ahora os enseño también este producto que me gusta mucho y que podéis encontrar en el Carrefour o en el Alcampo. También es para quitar las manchas. También le pongo una pequeña cápsula de Ariel, pero si no tenéis podéis poner un poco de detergente", añadió antes de su truco final para limpiar los trapos: "Ahora el truco está en poner agua muy caliente, hasta que haga burbujitas. Antes de lavarlo, dejamos reposando 6 horas y listo".