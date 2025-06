Ikea arrasa en España con su lampara solar LED de fácil instalación: ilumina tu jardín o terraza por 7 euros

Las noches de verano son una de las cosas más disfrutables de toda la época estival. Tras un largo día, llegar a casa y que todavía se respire una temperatura agradable aporta una gran sensación de relajación, pues significa que aun queda una bonita parte del día por disfrutar.

Todavía la disfrutan más aquellos que cuentan con un jardín el que disfrutar del anochecer, aunque una vez se marche la luz natural necesitarás de un producto que ilumine. Si no cuentas con focos, Ikea ha lanzado una sorprendente lámpara que puede ser una de las revelaciones de este verano.

Se trata de la lámpara de techo solar LED SOLVINDEN, una de las novedades de Ikea para este 2025 y que no solo iluminará nuestro jardín, sino que también aportará un plus a su decoración con su cuidado diseño. Además, no necesita ni cable ni enchufes, pues se carga durante el día y se enciende por la noche en cuanto escurece.

Ikea promociona sus tres productos estrella para el verano

#ikeahack #ikeagarden #gardendecor #gardenlights #nordicgarden #gardenmakeover ♬ original sound - kjg_home @kjg_home 3 Ikea finds for the garden! It’s due to be lovely for the next few weeks so I’m sharing some of my fave garden finds from @ikeauk Update on the Solvinden water resistant solar lanterns-these have lasted a winter outside in all conditions including snow and still work and look like new🙌🏻 A few garden ideas ready for the summer months ❤️ . #ikeafinds

En su último vídeo de Tiktok, Ikea ha querido promocionar tres de las grandes nuevas ideas que han tenido de cara a este verano para decorar nuestro jardín. La primera es, precisamente, la lámpara LED SOLVINDEN, que tiene un precio de 7,99 euros. Destacan su composición y la facilidad para colgarla.

En segundo lugar, mencionan la planta de Ikea Fejka que puedes colgar en la pared. Por último, señalan a los vasos cilíndricos de Ikea como un elemento ideal para ahuyentar los mosquitos sin estropear la mesa del jardín. Simplemente le ponen un trozo de la piel del limón con unas plantas y listo.