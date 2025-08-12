Ikea oferta el "miniescurreplatos" que todos necesitamos: pequeño, funcional y cuesta menos de 2 euros

En tiempos económicos complicados, en los que el acceso a la vivienda parece más un lujo que un derecho, cada metro cuadrado cuenta si queremos llegar a fin de mes de manera holgada. Los precios no parece que vayan a bajar y eso ha hecho que muchos hayan tenido que aprender a marchas forzadas a llevar un estilo de vida más austero.

Aún así, el día a día es complicado y muchos se ven obligados a mudarse a viviendas cuyas dimensiones son muy reducidas, lo que obliga a ser ingeniosos para poder aprovechar el espacio al máximo. Ahí es donde entra Ikea, el aliado perfecto para este tipo de inquilinos que gracias a sus novedosos productos permiten que tengan un hogar completamente funcional.

El último invento es su escurreplatos STÄMLING, que cuenta con un práctico diseño que te permite colocar platos, vasos, tazas y cubiertos, acumulando el agua escurrida en su fondo.

STÄMLING, el nuevo miniescurreplatos de Ikea

El nuevo escurreplatos de Ikea / IKEA

El miniescurreplatos Stämling de Ikea tiene un práctico diseño que acumula el agua escurrida al fondo, pero aún así evita que entre en contacto con platos y cubiertos mientras no se secan.

Con esta práctica opción que te trae Ikea, podrás dar un nuevo aire a tu cocina sin desembolsar grandes cantidades de dinero ya que por solo 1,99 euros puedes llevárte a casa este práctico aliado.

Además, puedes comprar varios escurreplatos, ya que se pueden apilar para ahorrar espacio cuando no los uses. En cuanto al material, está hecho con polipropileno (50 % reciclado como mínimo).