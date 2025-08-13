Ni persiana ni cortina: la solución de Ikea que repele el calor y la luz

Ikea nunca pierde la oportunidad de innovar. El catálogo de la empresa incluye multitud de productos, cada uno más sorprendente que el anterior. Es el caso, por ejemplo, de sus estores enrollables, que pueden controlarse a distancia.

Ikea ha lanzado un estor enrollable FYRTUR que puede controlarse a distancia. Este estor sin filtro conectado puede sumir una habitación en la oscuridad. Todo lo que necesita es un mando a distancia. Así nunca te molestará la luz de la luna o del sol naciente. La empresa sueca también ha especificado que esta persiana puede conectarse a la pasarela DIRIGERA.

Esto te proporcionará una mejor experiencia. Y no es para menos, ya que podrás controlar tu estor de forma muy sencilla a través de la aplicación inteligente IKEA Home. La compañía ha entrado en más detalles al respecto.

La empresa dijo: "La pasarela DIRIGERA y la aplicación inteligente IKEA Home te permiten controlar tus persianas de forma inalámbrica de diferentes maneras. Súbelas y bájalas con un temporizador". Ikea también señaló: "El estor ya viene emparejado con el mando a distancia y el amplificador de señal". Para utilizar la función inalámbrica, basta con enchufar el amplificador de señal a una toma de corriente situada a menos de 10 m de la persiana.

El producto de Ikea es un éxito

Ikea también ha pensado en la seguridad de los niños. No hay cordones. Además, la marca afirma: "La batería BRAUNIT suministra electricidad a su estor enrollable conectado".

Ikea añade: "No es necesario cambiar las fijaciones ni taladrar nuevos agujeros si se cambian las cortinas. Las fijaciones de pared/techo incluidas en el paquete son adecuadas para los estores enrollables TRETUR, FYRTUR y KADRILJ. La empresa también ha informado a los consumidores de que las cortinas enrollables no pueden cortarse. También ha facilitado más información sobre cómo cuidar su estor enrollable opaco.

Desde Ikea aclaran que no se debe lavar el estor ni utilizar cloro en él. Tampoco debe secarse en secadora. Tampoco se puede planchar ni limpiar en seco.

La anchura del tejido es de 140 cm. La anchura del estor es de 144,3 cm y la longitud de 195 cm. Una cosa es segura: se trata de un producto innovador que sin duda te facilitará la vida diaria.