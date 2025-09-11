La lámpara más "glamurosa" de Ikea es perfecta para el dormitorio y cuesta menos de 50 euros

"La lámpara de Ikea más viral ya es mía". Con estas palabras una chica celebra en Tiktok que por fin tiene el nuevo producto viral de Ikea. Una lámpara de luz LED con forma de donut que ha causado sensación. A finales de 2024, era imposible hacerse con una. La reponían y se agotaba. ¿Por qué tanto éxito? Porque tiene un diseño de revista de decoración y solo cuesta 50 euros. Con ella es posible dar un toque de glamour a cualquier salón sin gastar mucho dinero.

Esta lámpara forma parte de la colección 'Varmblixt' de 2023 diseñada por Sabine Marcelis. Fue salir al mercado y agotarse. Desde su lanzamiento ya han pasado unos meses y ahora la lámpara vuelve a ser de las más comentadas en redes sociales, pero ya no es tan difícil hacerse con una.

Para los amantes de la obra de Marcelis, esta colaboración lanzada en 2023 fue un sueño hecho realidad. Famosa por su enfoque minimalista y sus formas puras, Marcelis logró, en Varmblixt, llevar su estilo distintivo a una colección accesible para el gran público.

Esto es lo que explican desde Ikea sobre esta lámpara: "Cuando la luz irradia a través del vidrio naranja de la lámpara, la forma anular brilla con un cálido resplandor. Un espectáculo mágico que atraerá todas las miradas, ya la coloques en una mesa o la cuelgues en la pared".

Los detalles de la lámpara Donut de Ikea

No es una lámapra al uso. Es más bien un objeto de decoración por lo que hay que tener algunos factores en cuenta a la hora de usarla y de buscarle un lugar en el hogar:

Crea una suave iluminación ambiental en tu hogar. Es decir, no es un punto de luz que sirva, por ejemplo, para leer.

Puedes elegir entre fijarla a la pared o usarla como lámpara de mesa.

Como lleva luces LED integradas, no tendrás que cambiar bombillas.

Los LED duran 20 veces más que las bombillas incandescentes y consumen hasta un 85% menos de energía.

