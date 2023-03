En Galicia en xeral e na Coruña en particular, a auga é un ben máis que prezado, protagonista indiscutible de atractivas paisaxes dominadas pola presenza de fervenzas, férvedas, fírvedas, freixas, fechas, ficheiras, chorreiras, cadoiros, saltos, cachóns, callóns, cachoeiras, abanqueiros, ruxidas, ruxidoiras, rexedoiras, cenzas, caeiras, pincheiras, seimeiras...

Cantas verbas para describir unha mesma beleza! Resulta difícil determinar o número exacto de pincheiras que se abrazan e escorregan agochadas polo patrimonio natural da nosa comunidade, pero o que é seguro é que visitar calqueira delas vainos agasallar co plan perfecto para desconectar e gozar da natureza galega en todo o seu esplendor esta Semana Santa.

A continuación recollemos dez opcións que nos brinda a Axencia de Turismo de Galicia - Xunta de Galicia para mergullarnos nun poema sensorial de extraordinaria beleza na Coruña, e tamén nos seus sons, nos seus xogos de luces e sombras, na humidade permanente e a vexetación que se acubilla nestas contornas...

Queda ben claro que as fervenzas son lugares máxicos onde experimentar unha especial conexión coa natureza e tamén que a sedución vai estar garantida así que… Comezamos?!

1.- Fervenza do Belelle

Esta fermosa fervenza atópase no río Belelle, que nace no barranco da Cernada, en San Martiño de Goente (As Pontes) e desemboca na ría de Ferrol.

Para chegar ata ela debemos percorrer un roteiro compartido polos concellos de Neda e Fene, xa que empezaremos no aparcadoiro situado xunto ao pazo chamado de Isabel II, antiga fábrica de tecidos.

2.- Fervenza do Ézaro

A fervenza do Ézaro, que se forma no río Xallas, é unha das máis espectaculares de Galicia, xa que cae directamente no mar dende aproximadamente 30 m de altura.

Para chegar a ela, dende o lugar do Ézaro tomaremos o desvío cara a central hidroeléctrica e o porto deportivo, onde poderemos deixar o coche para seguir a pé por unha pasarela de madeira. Trátase dun curto pero agradable paseo que tamén podemos comezar no pequeno porto situado no extremo occidental da praia do Ézaro, seguindo polo seu paseo ata o inicio da ponte que cruza o río Xallas.

Dende aquí seguiremos o curso río arriba pola enseada, vendo como na outra beira se ergue a maxestosidade granítica dos contrafortes de monte Pindo, o chamado Olimpo celta de Galicia.

3.- Pozo do Inferno

Se saímos dende o núcleo de Ortigueira colleremos a estrada AC-862 ata A Ponte de Mera para continuar despois pola DP-6121 cara ao lugar de Serantes, na parroquia de santo Adrao de Veiga.

Dende alí seguiremos as indicacións cara O Casón/Castelo e, 200 metros máis adiante, vemos xa unha frecha sinalizando cara ao Pozo do Inferno. Podemos ir ata o aparcadoiro Castelo Casón e deixar alí o noso vehículo para percorrer a pé parte da ruta de sendeirismo que nos levará tamén á fervenza do Casón. Esa é unha fervenza bastante estacional polo que, en épocas de poucas chuvias, está prácticamente seca.

No caso da fervenza do pozo do Inferno leva auga todo o ano e conta cunha ponte de madeira que nos permite achegarnos e vela pasar incluso por baixo os nosos pés.

4.- Fervenza de Augas Caídas

Saíndo do lugar de Caión, no concello de Mañón, debemos dirixirnos ao lugar do Couce seguindo os indicadores cara ao miradoiro de Augas Caídas.

Unha vez que remata a estrada debemos seguir a pé, baixando por unhas escaleiras ata a base da fervenza. Para vela dende o outro lado do río, pódese cruzar o mesmo ou remontalo e cruzar a ponte do refuxio de Cubelas.

Tamén se pode acceder dende a área recreativa da Ponte Segade, seguindo río pola marxe esquerda do río.

Este salto de auga, tamén coñecico co nome da Mexadoira, cae ao río Sor dende o río Seixo ou Couce e ten unha altura duns 50 metros.

5.- fervenza da Mazoca

A fervenza da Mazoca atópase no río Sesín, afluente do río Eume que desemboca ao pé do mosteiro de Caaveiro.

Para chegar a esta fervenza debemos dirixirnos ao Parque Etnográfico do río Sesín, no concello da Capela e dentro do Parque Natural das Fragas do Eume. Alí poderemos pasear entre un mesto bosque autóctono e ver varios muíños rehabilitados. Moi cerca está o punto de partida do camiño que nos levará ata este salto de auga. Antes de xuntarse co Eume, o Sesín descende formando varias fervenzas, sendo a máis alta esta da Mazoca cuns 10 metros de altura.

6.- Fervenza de Entrecruces

Para chegar a esta fervenza desde Carballo colleremos a estrada DP-1914 ata a aldea de San Paio, na parroquia de san Xens de Entrecruces. Deixaremos o noso vehículo a carón da capela de san Paio, que é o principio ou final do PR-G 142 Ruta das Férvedas. Dende aquí, o camiño ata o salto de auga está sinalizado.

A fervenza de san Paio ou entrecruces está no río Outón que, neste punto, se precipita dende 40 metros de altura debido ao desnivel do terreo provocado pola Depresión Meridiana.

Na contorna gozaremos de vexetación de ribeira e atoparemos vellos muíños de auga.

7.- Fervenza do Rexedoiro

A fervenza do Rexedoiro está no rego do Porto Nabo, afluente do río Dubra que, á súa vez, é afluente do río Tambre.

Para chegar a ela, dende Santiago de Compostela, collemos a estrada DP-0701 en dirección a Portomouro, no concello de Val do Dubra. Dende alí continuaremos pola DP-1914 cara ao Campo da Feira, na parroquia de san Salvador de Bembibre, xa que nese lugar ten o seu inicio o PR-G-202 Ruta da Fervenza do Rexedoiro.

O percorrido alterna camiños e sendas de pescadores con terras agrícolas de cultivos e praderías con zonas forestais. Entre estas últimas, o itinerario transita por zonas de repoboación e outras autóctonas con acivros, sobreiras, loureiros, carballos e castiñeiros.

O salto de auga cae en dous tramos que suman uns 10m de altura.

8.- Fervenza do Rego da Portorosa

Na estrada A Coruña-Lugo N-634, no lugar da Castellana, tomaremos a estrada antiga e colleremos o desvío ao encoro. Seguiremos a canle da central, paralela ao río, ata o punto coas coordenadas 43.203826, -8.013727. Ata ese punto podemos chegar en coche, aínda que hai oco só para estacionar un par de vehículos.

A partir de aí, se queremos baixar ao río para ver a fervenza, teremos que descender por unha senda cunha pronunciadísima pendente.

É unha baixada só apta para xente experta e aínda así presenta bastantes dificultades.

É imprescindible levar bastóns para axudarse, tanto na baixada como na subida.

9.- Fervenza de Cadarnoxo

Para ir ata a fervenza de Cadarnoxo collemos a estrada DP-1105 que vai de Boiro a Noia e, á altura de Moimenta tomamos o desvío cara a EVA-10 (Estación de Vixiancia Aérea). Despois de aproximadamente 500 m atoparemos xa as indicacións cara a fervenza e poderemos chegar practicamente en coche ata ela porque está ao lado da estrada, polo que só teremos que camiñar uns poucos metros.

En Cadarnoxo pódese ver o río Graña, afluente do río Coroño, caendo sobre rochas graníticas nun salto de aproximadamente 30m.

10.- Fervenza de Gosolfre

Poderemos ver esta fervenza facendo a Ruta das fervenzas do concello de Mazaricos. Chegaremos a ela dende os campos de cultivo da aldea de Gosolfre, baixando ata as ribeiras dos ríos de San Paio e Santa Locaia, que corren cara á ría de Noia.

Unha pendente pronunciada a través dunha frondosa carballeira levaranos ata a fervenza . Arredor de nós só escoitaremos os sons do bosque e da caída da auga. Atravesaremos unha ponte rudimentaria feita de paus e seguiremos o descenso do río pola súa marxe dereita.

A primeira fervenza que vemos é un tobogán de auga moi vertical que vai horadado na pedra. Por baixo dese tobogán, atopámonos outra fervenza duns 3 metros de altura, dividida en dúas pola roca que hai no medio. Agora a senda traza un círculo que nos afasta do leito do río e que nos leva a unha das fervenzas máis impresionantes, rodeada dun mesto bosque onde a luz non penetra.

Esta fervenza terá entre 15 e 20 metros de altura e cae formando unha poza bastante grande.

Nesta fervenza, é importante ter en conta que o carreiro para baixar á beira da poza é moi empinado, polo que hai que ter moita precaución para non caer.

Para saber máis:Turismo de Galicia