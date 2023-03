Con máis de 300 mananciais, Galicia presume como unha das rexións europeas con maior riqueza en augas minerais e termais. Se levas un tempo pensando en desconectar e relaxarte, este é o artigo que tes que ler para planificar a túa Semana Santa, con cinco propostas de Turismo de Galicia para conxugar o mellor da nosa terra co descanso en balnearios e talasos.

Aventura no Parque Baixa Limia-Serra do Xurés

A experiencia termal en Lobios funde as súas augas quentes e sandadoras co fascinante contorno do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Vilas termais e asentamentos do Imperio Romano rodéanse de cumes e bosques.

Relax mariño na Toxa

A Illa da Toxa é un refuxio para vivir o mar a fondo. Pódese aproveitar o seu efecto beneficioso sobre a saúde, gozar dos manxares que del se extraen ou recrearse en paisaxes costeiras e submarinas. Unha escapada aos seus centros de talasoterapia é perfecta para combater o estrés, embelecer corpo e espírito e relaxarse.

Mondariz-Balneario

Mondariz-Balneario, referente termal en Europa dende finais do século XIX, ofrécenos un plan idóneo para mergullarnos nas súas augas terapéuticas. No seu contorno deleitarémonos co seu rico patrimonio natural e histórico, unha viaxe que nos levará tamén a Ponteareas, Soutomaior e á fermosa cidade de Tui.

Auga e natureza en Lugo

Propoñémosche unha escapada para descubrir Lugo, unha cidade de historia milenaria e un contorno que xira arredor do río Miño. É posible pasear pola súa muralla romana, de máis de dous quilómetros de lonxitude, admirar os seus edificios case a vista de paxaro e relaxarse no seu balneario e termas romanas.

Circuíto spa peregrino

Unha proposta para vivir Santiago dunha maneira diferente despois de facer o Camiño. Rodeados de pedra, degustaremos a esencia da gastronomía galega, coñeceremos os recunchos máis “composteláns” e relaxaremos corpo e espírito nun spa urbano.