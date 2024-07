Bosques, drama e familia: Galicia, un escenario de cine

O apocalipsis chega a Galicia este samaín. Polo menos na ficción. E é que este mes coñecíamos a data de estreno de Apocalipsis Z, o paso ao cine da novela do escritor pontevedrés Manuel Loureiro: será o día 31 de outubro.

O filme, gravado nas rías baixas, encheu de mortos vivintes cidades como Vigo ou Pontevedra. Pero non é a primeira ocasión que Galicia se converte no escenario ideal para contar historias. Se xa o facía da man da música, a literatura ou a comedia, as súas paisaxes tamén aparecen na gran pantalla.

Repasamos algunhas das ocasións onde Galicia (e os galegos) foron o centro de todas as miradas.

Cuñados (2021)

Das máis recentes, esta comedia non só está ambientada e gravada, en Galicia, senon que o seu elenco conta co nomres como Xosé A. Touriñán, Miguel de Lira e María Vázquez.

Eduardo e o seu cuñado Sabonis precisan cartos tras fracasar no seu anterior negocio. O plan? Secuestrar ao cuñado da empresaria culpable de estafalos e deixalos tirados. Só hai un problema: non pensa pagar nin un céntimo por telo de volta.

A Esmorga (2014)

De novo con Miguel de Lira, desta vez acompañado por Karra Elejalde, Antonio Durán ‘Morris e dirixido por Ignacio Villar, non podíamos non mencionar unha das adaptacións máis impactantes da literatura do último século, e que ademais celebraba este ano o seu décimo aniversario cunha nova proxección nos cines galegos.

A Esmorga de Blanco Amor conta o relato de de 24 horas na vida de tres compañeiros que van deixando ao seu paso un regueiro de destrución, equivocacións e perdición, fechando portas tras de si e guindando coas chaves.

Durante a gravación en Ferrol de La muerte y la doncella, de Roman Polanski, en 1994. / ARQUIVO

O que arde (2019)

Un momento para o recordo, o instante no que Benedicta Sánchez recollía o Goya a Mellor Actriz Revelación tras o seu papel protagonista nesta introspectiva cinta de Oliver Laxe.

Entregada, paciente e nai, unha muller compasiva e silenciosa cunha interpretación ao par, ese é o seu papel na historia. É a única que recibe ao seu fillo Amador cando sae do cárcere, e observamos as súas vidas sosegadas ata un violento lume comeza arrasar todo.

A praia dos afogados (2015)

Aínda orfos pola falta de Domingo Villar, non podemos esquecelo como un dos autores de novela netra máis importantes non só de Galicia, senón da literatura española. Era ademais moi aficionado ao guion cinematográfico, polo que a súa participación na adaptación da obra A praia dos afogados foi un regalo para todo o público.

Acompañou a Felipe Vega para contar a historia que comeza coa aparición do cadáver de Xusto Castelo nunha praia de Panxón. Pero non se trataba só da mala sorte dun mariñeiro, senón que o home levaba as manos atads con bridas de plástico. Sen testemuñas nin rastro da embarcación do finado, o lacónico inspector Leo Caldas mergúllase no ambiente mariñeiro para tratar de clarexar o crime entre homes e mulleres que recean de desvelar as súas sospeitas e que, cando deciden falar, apuntan nunha dirección insólita de máis.

Mención especial: La muerte y la doncella (1994)

O seu caso é diferente aos demáis. Este filme non é galego nin conta con actores e actrices galegos. De feito, está ambientada en Chile. Pero algo fixo que, en abril de 1994, Roman Polanski chegase aabraiado a Galicia para gravar “La muerte y la doncella”, protagonizada por Sigourney Weaver, Ben Kingsley e Stuart Wilson.

Algunas das escenas da película se rodaron no faro de Frouxeira, en Valdoviño, Ferrol, unha localización escolldida polo propio Polanski pola súa semellanza coa costa chilena. Complementou a escenografía cun rodaxe situado na meirande parte en París.

Baseada na obra teatral de Ariel Dorfman, a película narra a historia dunna víctima de torturas que logra por fin a oportunidade de vengarse do seu torturador.