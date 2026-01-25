Un edificio del XIX renace como clínica dental
Clínica Pardiñas López integra tecnología sanitaria de vanguardia en un inmueble histórico y suma un museo abierto al público
B.C.
En el número 66 de la Calle Real, un edificio del siglo XIX estrena una nueva identidad: el de la Clínica Médico Dental Pardiñas, que inaugura una nueva etapa tras una reforma integral con una idea matriz: evolucionar sin borrar las raíces.
Tras casi 40 años de trayectoria, Clínica Pardiñas quería dar un paso más. No por ambición estética, sino por responsabilidad clínica y por compromiso con el paciente: más espacio, mejor flujo, más capacidad diagnóstica, más privacidad y más comodidad. La idea fue clara desde el inicio: bajar a pie de calle para acercar la clínica a la ciudad.
Los inicios de la clínica
El proyecto, actualmente liderado por el Dr. Simón Pardiñas López, comenzó en la tercera planta, donde los doctores José Pardiñas y Carmen López Prieto levantaron una clínica que, para su época ya era muy avanzada en forma y fondo: pionera en tecnología, exigente en protocolos y con una estética atrevida que buscaba calma.
Entre los hitos que la clínica subraya en su historia, figura el haber sido pionera en Galicia en rehabilitar bocas con implantes dentales en 1989, además de estar entre las primeras clínicas en España con presencia web y, según se destaca, la única en gallego en ese momento. En 1996, por ejemplo, ya incorporaba un elemento entonces poco habitual: la esterilización a la vista como declaración de transparencia clínica.
Instalaciones novedosas
El otro gran eje de la reforma es clínico. La nueva Clínica Pardiñas se organiza en dos plantas y se presenta con cinco gabinetes especializados, área quirúrgica, sala de recuperación y una distribución diseñada para mejorar flujos y seguridad. Cuenta también con espacios que miran al futuro: detalles que humanizan lo sanitario. La reforma, por tanto, no se limita a una ampliación: busca elevar el estándar del día a día clínico.
A nivel de diagnóstico, la clínica refuerza un enfoque muy actual: la primera visita como punto de partida de la planificación. Se mantiene el CBCT (escáner 3D) para valorar estructuras óseas y dentarias, junto con recursos digitales y pantallas para explicar al paciente su caso. En la misma lógica se integran espacios de atención privada para explicar planes de tratamiento y presupuestos, y áreas pensadas para humanizar la experiencia: desde una sala infantil con una maquina recreativa con guiños a la cultura popular —la “puerta” del Ratón Pérez— hasta una zona de formación con capacidad para eventos, cursos y reuniones clínicas.
En la identidad visual también hay un mensaje. El proyecto toma como inspiración el entorno: el azul del mar —Riazor como memoria personal y paisaje— y el verde como fusión de etapas, en una clínica que reivindica Galicia desde los detalles. «Con los pies en la tierra y la vista puesta en el futuro», concluye el Dr. Simón Pardiñas.
Un homenaje a la odontología y a la cultura
Y, como ocurre en las obras con historia, el pasado terminó apareciendo. Durante los primeros trabajos surgieron restos arqueológicos: fragmentos cerámicos y materiales datados en torno al siglo XVI, vinculados a la memoria portuaria de la zona y al comercio con el norte de Portugal. «Clasificamos, documentamos, protegimos. Porque construir también es recordar». A partir de ese hallazgo, la reforma dejó de ser solo una transformación funcional: el edificio guardaba siglos y la clínica debía respetarlos.
Ese respeto se materializa hoy en un elemento singular: un museo integrado dentro de la clínica, abierto al público y gratuito, concebido como homenaje a la evolución de la odontología y a la cultura de A Coruña y Galicia, desde la prehistoria hasta la era digital. La mayoría va al dentista para salir cuanto antes; aquí, en cambio, se entra también para mirar, aprender y disfrutar. Vitrinas, paneles, piezas y una línea temporal convierten el recorrido en una experiencia que aporta contexto y transforma un espacio sanitario en un lugar cultural.
En coherencia con esa forma de entender el trabajo, la clínica vincula la reforma a una trayectoria marcada por la mejora continua. Entre sus hitos figura contar de manera ininterrumpida desde el 2003 con la certificación de calidad ISO 9001 y sello AENOR y también haber creado el canal Dentalk, con cerca de 2 Millones de seguidores en RRSS, siendo el canal de divulgación dental más grande.
- Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- La borrasca 'Ingrid' azota Galicia: noche de rayos, truenos y viento huracanado en A Coruña
- El cambio del viento evita que el oleaje por la borrasca 'Ingrid' llegue al paseo marítimo de A Coruña
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
- Álvaro Ferllo: 'A Germán Parreño no le habrá hecho ninguna gracia dejar de jugar, pero es respetuoso y maduro, un líder
- Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo