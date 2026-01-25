Un edificio del XIX renace como clínica dental

En el número 66 de la Calle Real, un edificio del siglo XIX estrena una nueva identidad: el de la Clínica Médico Dental Pardiñas, que inaugura una nueva etapa tras una reforma integral con una idea matriz: evolucionar sin borrar las raíces.

Tras casi 40 años de trayectoria, Clínica Pardiñas quería dar un paso más. No por ambición estética, sino por responsabilidad clínica y por compromiso con el paciente: más espacio, mejor flujo, más capacidad diagnóstica, más privacidad y más comodidad. La idea fue clara desde el inicio: bajar a pie de calle para acercar la clínica a la ciudad.

Los inicios de la clínica

El proyecto, actualmente liderado por el Dr. Simón Pardiñas López, comenzó en la tercera planta, donde los doctores José Pardiñas y Carmen López Prieto levantaron una clínica que, para su época ya era muy avanzada en forma y fondo: pionera en tecnología, exigente en protocolos y con una estética atrevida que buscaba calma.

Entre los hitos que la clínica subraya en su historia, figura el haber sido pionera en Galicia en rehabilitar bocas con implantes dentales en 1989, además de estar entre las primeras clínicas en España con presencia web y, según se destaca, la única en gallego en ese momento. En 1996, por ejemplo, ya incorporaba un elemento entonces poco habitual: la esterilización a la vista como declaración de transparencia clínica.

Instalaciones novedosas

El otro gran eje de la reforma es clínico. La nueva Clínica Pardiñas se organiza en dos plantas y se presenta con cinco gabinetes especializados, área quirúrgica, sala de recuperación y una distribución diseñada para mejorar flujos y seguridad. Cuenta también con espacios que miran al futuro: detalles que humanizan lo sanitario. La reforma, por tanto, no se limita a una ampliación: busca elevar el estándar del día a día clínico.

Entrada a la clínica. / Cedida

A nivel de diagnóstico, la clínica refuerza un enfoque muy actual: la primera visita como punto de partida de la planificación. Se mantiene el CBCT (escáner 3D) para valorar estructuras óseas y dentarias, junto con recursos digitales y pantallas para explicar al paciente su caso. En la misma lógica se integran espacios de atención privada para explicar planes de tratamiento y presupuestos, y áreas pensadas para humanizar la experiencia: desde una sala infantil con una maquina recreativa con guiños a la cultura popular —la “puerta” del Ratón Pérez— hasta una zona de formación con capacidad para eventos, cursos y reuniones clínicas.

En la identidad visual también hay un mensaje. El proyecto toma como inspiración el entorno: el azul del mar —Riazor como memoria personal y paisaje— y el verde como fusión de etapas, en una clínica que reivindica Galicia desde los detalles. «Con los pies en la tierra y la vista puesta en el futuro», concluye el Dr. Simón Pardiñas.

Museo en la Clínica Pardiñas. / Cedida