Cuando mi querida Joana Bonet, a la cual conozco desde pequeña y le tengo gran cariño, me contactó para proponerme ser la editora invitada del número de abril, me pareció una idea excitante y fantástica. Siempre he tenido a Joana como una gran profesional, una mujer brillante a quien admiro muchísimo. Gracias a ella mucho y muchos han pasado por España, grandes de la moda y el arte. Es un honor que haya confiado en mí para este proyecto, me siento afortunada y feliz.