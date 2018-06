Ricky Martin actuará el 18 de agosto en Santiago

Ricky Martin actuará el 18 de agosto en el Monte do Gozo, en Santiago, en el marco de una gira con una decena de conciertos por España este verano. Las entradas para la que será su única fecha en Galicia saldrán a la venta el próximo 14 jueves a las 10.00 horas, a través de Ticketea y entradas.com. El precio oscilará entre los 50 y los 150 euros, más gastos de gestión. El artista puertorriqueño vuelve a los escenarios tras el éxito de su segundo año de residencia en el Park Theater de Las Vegas con All in.