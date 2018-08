Detenido el exciclista Ullrich por agredir a una prostituta

El exciclista alemán Jan Ullrich quedó ayer en libertad tras haber agredido a una prostituta en un hotel de lujo de Fráncfort y mientras la Fiscalía prosigue la investigación por presunto intento de homicidio y lesiones físicas graves. Fuentes judiciales indicaron que no se dan las circunstancias precisas para dictar su ingreso en prisión mientras prosigue la investigación sobre lo ocurrido. Ullrich quedó detenido al alertar la propia víctima a la policía de la agresión sufrida, de acuerdo al comunicado emitido por la Policía y la Fiscalía de Fráncfort. La mujer, de 31 años, ha ofrecido una detallada declaración de lo ocurrido, mientras que el exciclista, de 44 años, hasta ahora no se pronunciado. De acuerdo con el canal informativo NTV y el diario Bild, la detención se produjo en el hotel Villa Kennedy sobre las seis de la mañana, tras una fuerte discusión entre la mujer y Ullrich, aparentemente no "satisfecho" con los servicios sexuales recibidos.

La víctima tuvo que recibir atención médica, después de que Ullrich, bajo los efectos de drogas y alcohol, la tomara del cuello hasta casi estrangularla.

La agresión se ha producido tras el regreso a Alemania de Ullrich, en un jet privado y procedente de Mallorca, aparentemente para recibir una terapia, al reconocer que está atravesando problemas personales tras separarse de su mujer, Sara, y no haber visto a sus hijos desde la pasada semana santa. Ullrich fue detenido ya la semana pasada en Palma tras irrumpir en casa de su vecino e intentar atacarlo.