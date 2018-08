Vigilia en honor a Aretha Franklin en una iglesia de Detroit

La iglesia de Detroit (Estados Unodos), que el padre de la leyenda de la música Aretha Franklin alguna vez lideró, celebró ayer una vigilia en honor de la artista que se encuentra en esta grave. Franklin recibió visitas el martes del icono musical Stevie Wonder y del activista de los derechos civiles Jesse Jackson, en medio de una avalancha de buenos deseos llegados de todos los nivele, dijo una portavoz.

Decenas de personas se reunieron ayer en la iglesia bautista de New Bethel para un servicio a las dedicado a esta cantante de 76 años que durante cinco décadas influyó a distintas generaciones como una de las divas reinantes de la música popular.

Pocos detalles se han publicado sobre la condición de la artista o de su enfermedad, pero se dice que está en cuidados paliativos, rodeada de su familia y amigos.

La vigilia en la iglesia de New Bethel para la creadora de inolvidables éxitos como Respect, Natural Woman y I Say a Little Prayer incluyó la presencia de ministros de distintas iglesias del área de Detroit.

El padre de la cantante, CL Franklin, fue predicador en New Bethel, donde una joven Aretha comenzó a cantar música gospel.

La 18 veces ganadora de un premio Grammy mantuvo lazos con la iglesia a lo largo de los años, realizando contribuciones financieras y organizando eventos.

"Ella le da a los necesitados, a los sin casa", aseguró la asistente de Franklin, Fannie Tyler, a los medios de comunicación reunidos, mientras le agradecía a la iglesia por la vigilia.