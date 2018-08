Steven Tyler se libra de un selfie con un empujón

No todos los famosos son propensos a fotografiarse con sus fans o, al menos, no siempre que ellos quieran, como es el caso de un artista de la talla de Steven Tyler, el líder del grupo 'Aerosmith'.



Un usuario de Twitter ha compartido un vídeo en el que se puede ver a un fan abordando al líder de la banda para sacarse un selfi con él, pero Tyler lo esquiva y se lo quita de encima con un empujón sin apenas despeinarse.



"¡Steven Tyler tiene una política de no tocar/no selfies!", ha escrito el tuitero Darth Hendrick mencionando al músico y al programa 'Today'.





No time, bro-this is LIVE TELEVISION! Come to the show if you want an intimate experience ???????? #AerosmithToday https://t.co/t01QU5RwOu