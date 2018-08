Lucía Etxebarría la lía en Twitter por una foto con un toro

Lucía Etxebarría está pasando sus vacaciones en Asturias, como así lo prueba su actividad en redes sociales. Sin embargo, su última publicación en Twitter está levantando mucha polémica. En concreto, ha sido una fotografía en la que aparece junto a un toro.



La escritora se encontró un toro y una vaca cuando estaba paseando por la zona, y no dudó en compartir las imágenes con sus seguidores de Twitter, comparando al toro doméstico que la acompañaba con un toro bravo: "Para aquellos que decís que el toro es bravo por naturaleza. Estos son un toro y una vaca. Se me cruzaron en el camino. La tortura no es arte ni cultura".





Para aquellos que decís que el toro es bravo por naturaleza.

Estos son un toro y una vaca. Se me cruzaron en el camino

La tortura no es arte ni cultura pic.twitter.com/nPklnNv1lt — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 18 de agosto de 2018

MIRA, LUCÍA, YO ME HE CRUZADO CON ESTE MACHO DE LOBO IBÉRICO. NO SÉ CÓMO PUEDEN DECIR QUE SON AGRESIVOS Y QUE ATACAN A LAS GANADERÍAS. CUÁNTO INSENSIBLE. pic.twitter.com/G0vI6FWoD4 — Mundochoto (@Mundochoto) 18 de agosto de 2018

No sé de qué os sorprendéis, yo hoy me crucé un con cocodrilo en el baño y le dí un biberón de leche.

Pd: se fue hablando perfecto catalán pic.twitter.com/g1PPbzKf5S — M. Romero (@mariogambas) 18 de agosto de 2018

Totalmente de acuerdo. Yo he estado hoy con una pantera y mira, tan pacífica. pic.twitter.com/2I0RCksHhp — Luys de Algaida (@LuysdeAlgaida) 18 de agosto de 2018

Este animal no es un ternero. Porque hace tiempo que cumplió las 18 semanas. Tampoco es un buey, porque no está castrado. Os guste o no, es un toro. Que sea joven no quita que sea un toro, con dos cojones. pic.twitter.com/onXX3Vf0MC — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 20 de agosto de 2018

Aquí tenéis una foto de los Cojones del toro.

Creo que con esto se zanja la polémica. pic.twitter.com/HijdP0nFz0 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 20 de agosto de 2018

La imagen no tardó en viralizarse después de que muchos usuarios señalasen que los animales con los que se había fotografiado eran reses dedicadas a la actividad ganadera y no tenían mucho que ver con los toros de lidia destinados a las corridas.La propia Lucía Etxebarría ha querido dar carpetazo al asunto con una fotografía en la que explica su primer comentario pero que, por el momento, no ha apaciguado los ánimos.