Marián Ávila la primera modelo española con síndrome de Down que desfilará en Nueva York

"Quien la sigue, la consigue", y los desafíos son un quehacer diario en la vida de Marián Ávila. De hecho, su lema es "Yo puedo", así que no es de extrañar que no haya obstáculo que no pueda sortear para que consiga su más preciado tesoro: un desfile en Nueva York, una de las pasarelas más prestigiosas del mundo.

De todas formas, a Marián, una modelo española con síndrome de Down, nadie le ha regalado nada. Su empeño y voluntad han sido capaces de desarmar al más reticente. Ella se levanta todos los días con el propósito de trabajar duro hasta que sus deseos se hagan realidad.

Este sueño llega de la mano de la diseñadora Talisha White y de un "ángel" de la moda llamado Kenzie Dugmore. La joven modelo Kenzie Dugmore ostenta el título de Miss Citrus State Jr adolescente de Estados Unidos 2017. Gracias a este título ha tenido la posibilidad de representar a la plataforma que ella elija y convertirse así en abanderada de la causa.

Kenzie apostó por dos causas, el síndrome de Down y la lucha contra el bullying. Investigando sobre la primera se topó con un artículo que hablaba de una modelo española con síndrome de Down, Marián. Allí leyó que el sueño de esta joven era desfilar en la New York Fashion Week y al momento pensó en cómo podía ayudarla. Habló con su amiga la diseñadora Talisha White, que presentaba su colección de vestidos de gala en la pasarela de Nueva York este año.

Sin dudarlo, la diseñadora aceptó, encantada de tener a una modelo de talla internacional en su desfile. Así pues, Marián Ávila tendrá la oportunidad de desfilar en Nueva York el próximo 8 de septiembre en el Park Central Hotel 870, en los dos pases de la diseñadora -el primero a las 11 de la mañana y el segundo a las 8 de la tarde- luciendo un vestido de fiesta, su prenda favorita.