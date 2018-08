El subidón de ventas de Franklin

No hay mejor campaña de marketing que la propia muerte. Tras el fallecimiento a los 76 años de la cantante Aretha Franklin el pasado 16 de agosto, las ventas de sus producciones musicales aumentaron hasta un 1.558% en comparación con el día anterior.

Se compraron 115.000 álbumes y canciones en digital y 19.000 copias de sus álbumes en físico el día de su fallecimiento. La sed de soul también se hizo notar en las descargas de sus éxitos. Su canción Respect fue descargada hasta en 16.000 ocasiones a lo largo del día en que se conocía su muerte.

Los discos más vendidos de la bautizada como reina del soul fueron 30 greatest hits, Amazing Grace, Queen of Soul: The best of Aretha Franklin, Soul Queen y The best of Aretha Franklin.

La compañía analítica de datos Nielsen Music considera que estas impresionantes cifras tendrán un destacado impacto en la lista Billaboard. En ella se publican los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos, con el fin de promover el consumo de la industria musical nacional e internacional.

Según declaró la familia de la cantante, el velatorio y posterior entierro se celebrarán a puerta cerrada en Detroit, ciudad natal de Franklin, el 31 de agosto. Los seguidores de la artista podrán presentarle sus respetos en la capilla ardiente que tendrá lugar los días 28 y 29 de este mes en el Museo de Historia Afroamericana Charles H. Wright de la ciudad. En el cementerio Woodlawn descansarán los restos de Aretha Franklin, donde ya están enterrados su padre y otros familiares.

Tras su larga lucha contra el cáncer de páncreas, Aretha Franklin falleció el pasado jueves. Su última actuación tuvo lugar en noviembre del año 2017 durante la gala anual de la AIDS Foundation de Elton John.

El músico británico reflejó en su cuenta de Instagram su tristeza por la muerte de Franklin. "La pérdida de Aretha es un duro golpe para todo aquel que ame la buena música", escribió el artista en su publicación.

La revista Rolling Stone afirma que algunos artistas preparan ya un homenaje para la fallecida estrella del soul en el Madison Square Garden de Nueva York. En vista de el subidón de las ventas de su música, resulta obvio que no sólo los más allegados a la cantante van a echarla de menos.

Mientras no llega el día del funeral, cientos de personas le rinden homenaje depositando velas y flores en lugares de Detroit.