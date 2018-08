Isa Pantoja estalla por una foto con el guardia civil de La Manada en la Feria de Abril de 2016

Una imagen de Isa Pantoja, más conocida como Chabelita, junto al guardia civil de La Manada, ha revolucionado este martes las redes sociales y ha provocado la reacción de la joven, que ha defendido que se tomó en la Feria de abril de 2016, antes de que el grupo protagonizase en Pamplona el caso por el que acabaron condenados en primera instancia por absos sexuales.



En la imagen, se puede ver a Chabelita y a Antonio Manuel Guerrero posando sonrientes y ha abierto todo tipo de hipótesis sobre el origen de este encuentro. En 'Sálvame', Kiko Hernández ha puesto el foco en la relación de Alberto Isla con Antonio Manuel Guerrero, al que, asegura, sigue en redes y ha apoyado en alguna ocasión.



Pero la reacción de Isa Pantoja no se ha hecho esperar. A través de su cuenta de Instagram la joven ha arremetido duramente contra el programa. "Sois lo peor, no tenéis respeto ninguno, qué es lo siguiente que os vais a inventar. Me hago fotos con 50.000 personas todos los años", se ha defenido la hija de la Pantoja criticando que luego la llamen para "pedir declaraciones".El equipo del programa se ha movilizado para conocer, de primera mano, la opinión de Chabelita, y también de su madre, Isabel Pantoja.Poco después, Isa Pantoja ha anunciado también a través de sus redes sociales que"en defensa de y honor y su imagen" y así se lo ha comunicado su abogada al Director de La Fábrica de la Tele.