Alejandro Sanz ultima ya el primer sencillo del que será su duodécimo disco de estudio, aún sin título ni fechas oficiales de lanzamiento, según anticipa el propio cantante a través de sus redes sociales en un breve vídeo. "Hoy por fin he grabado la primera voz del que será el primer sencillo de #eldisco y me he emocionado", dijo.