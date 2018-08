Asia Argento afronta otro 'papelón'

"Perturbada", "provocadora", pero también "brillante" y "valiente", la actriz italiana Asia Argento, líder del movimiento #MeToo es una de las personalidades más sorprendentes del cine mundial y esta semana pasó de acusadora a acusada de abuso sexual.

Jimmy Bennett, el actor que la ha acusado, remitió ayer una declaración a medios estadounidenses donde asegura no haber hablado antes en público porque se sintió "avergonzado y asustado". Argento habría llegado a un acuerdo extrajudicial con Bennett por valor de 380.000 dólares para cerrar las acusaciones de abuso en su contra.

Bennett ha destacado que "era menor de edad cuando ocurrió el acontecimiento, y traté de buscar justicia de una manera que tuviera sentido para mí en ese momento, porque no estaba listo para enfrentarme a las consecuencias de que mi historia se hiciera pública".

El supuesto encuentro entre Argento, entonces de 37 años, y Bennett, de 17, habría ocurrido el 9 de mayo de 2013 en un hotel en Marina del Rey, una comunidad costera perteneciente al condado de Los Ángeles, en California, donde el consentimiento legal para mantener relaciones sexuales se fija en los 18 años.

Las primeras palabras públicas de Jimmy Bennett desde que The New York Times destapara el escándalo el domingo pasado se publicaron este miércoles en su cuenta de la red social Instagram. El actor, que ahora tiene 22 años, dijo apreciar la valentía de los hombres y mujeres que han participado con sus experiencias en el movimiento #MeToo y escribió: "Al principio no hablé sobre mi historia porque escogí manejar el asunto de forma privada con la persona que me hizo mal". La acusación de Asia Argento contra el productor Harvey Weinstein -por violarla cuando ella tenía 21 años en el marco del Festival de Cannes de 1997- despertó a Bennett de su letargo. "Mi trauma resurgió cuando ella salió como una víctima", indicó.

Argento negó las acusaciones este martes y sostuvo que a Bennett solo le unía una amistad hasta que se desató el escándalo Weinstein y, tras quedar expuesta, el joven actor le hizo una "desorbitada solicitud de dinero" que asumió el chef Anthony Bourdain, pareja de la actriz, que se suicidó en junio. Argento y Bennett actuaron juntos en el filme El corazón es engañoso por sobre todas las cosas -de 2004-, en el que la italiana interpreta a la madre del joven. Los abogados de Bennett caracterizaron el encuentro de 2013 en California como un "maltrato sexual" que traumatizó al exactor infantil y afectó su salud mental y sus ingresos, según el Times. El portal de la farándula, TMZ, publicó ayer una serie de mensajes de texto supuestamente entre Argento y una persona cercana a la ella en los que admite presuntamente haber mantenido relaciones sexuales con Bennett.