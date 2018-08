"Mi madre fue una actriz desaprovechada, pero gracias a Dios yo no lo soy"

Fedra era una princesa cretense que se enamoró hasta la locura de su hijastro Hipólito, hijo de Teseo. Una versión de este mito griego escrita por Paco Bezerra y protagonizada por Lolita Flores fue uno de los grandes éxitos del pasado Festival de Teatro Clásico de Mérida. A diferencia de otras Fedras que en la escena han sido, la de Lolita habla sobre la libertad y el amor a través de una mujer "contemporánea y combativa", que "no siente culpa, lucha por lo que quiere y, ante todo, se atreve a amar".

- Fedra fue todo un éxito en el festival de Mérida.

-Sí, un éxito. Es una obra maravillosa, en la que Luis Luque ha hecho un trabajo estupendo, Paco Bezerra un texto maravilloso y tengo unos compañeros estupendos. Así que estamos felices.

-¿Sigue siendo un tabú el amor de una mujer madura hacia un hombre más joven?

-Para alguna sociedad, o una parte de la sociedad, quizá sí, pero yo creo que ya estamos bastante libres. Ella le lleva veinte años, pero no hay que llevarse las manos a la cabeza. Hay hombres que le llevan veinte o treinta años a la mujer y nadie se rasga las vestiduras.

-La obra reivindica a la mujer sensual, que se libera más allá de las normas sociales, que decide vivir su vida y cometer sus errores. Cientos de años después, aún hay mujeres que les cuesta dar ese paso.

-Sí, pero es un problema de ellas. Yo estoy aquí para reivindicar que el amor es libre siempre que no sea una falta de respeto.

-¿Fedra es un icono feminista?

-Quizá para los que son feministas sí. Pero yo no soy feminista ni machista. Pienso que Fedra es un personaje valiente, una mujer con ganas de vivir y de amar.

-"El amor es una catástrofe", dice Fedra. ¿Está de acuerdo?

-Sí, para ella lo es. Pero para mí no, para mí el amor es lo más maravilloso que existe, que, por cierto, eso también lo dice Fedra.

-Y también proclama que "lo que no se dice, se pudre". ¿Suele usted callarse muchas cosas?

-No, porque después salen las úlceras. Las cosas hay que decirlas, al menos lo que duela dentro. Pero hay formas, sin perder el respeto.

-En una crítica de su interpretación en Mérida la comparan con su madre cuando recitaba a García Lorca.

-Normal. Lola Flores no era la vecina de mi casa, era mi madre. Y lo agradezco mucho. Creo que mi madre era una actriz muy desaprovechada y que gracias a Dios yo no lo soy. Pero si me parezco a mi madre, bendito sea. "Bendita sea la rama que al tronco sale". Estoy orgullosa de toda mi familia.

-¿Piensa en lo importante que ha sido la familia Flores en la cultura popular de este país?

-La importancia se la da la gente, que es lo bonito. Eso es lo maravilloso de llamarse Flores... Bueno, González Flores.

-Claro, porque a veces se olvida la importancia de Antonio González para la música popular...

-Sí, mi padre decía: "Yo entiendo que os hayáis quitado el González, porque mi apellido es más largo". El músico de mi familia era mi padre, sin duda.

-¿Más que su madre?

-Por supuesto. Mi madre no era música, mi madre era un genio.

-Leí no hace mucho un ensayo que sí reivindicaba el papel musical de Lola Flores por traer de América ritmos que mezcló con el flamenco y la rumba...

-La rumba que tocaba mi padre, la catalana, la inventó mi abuelo. Peret la hizo famosa mundialmente, ha sido el mejor exponente. Pero quien la creó ha sido mi familia, porque mi abuelo se iba al puerto de Barcelona a esperar que vinieran los barcos con el pescado, de ahí que le llamaran el Pescaílla, y los cubanos, los venezolanos, los puertorriqueños que venían en esos barcos fueron los que le enseñaron ese ritmo.

-¿Lo suyo de ser actriz es una vocación tardía?

-Siempre he dicho que soy un poco intrusa en este mundo, que llevo poco tiempo. Soy una actriz de vísceras, de temperamento, de sentir en la sangre, no de escuela. Tardía o no, ahí estoy.

-Hace tiempo que no saca un disco de estudio. ¿Por qué?

-He dejado apartada la música porque me he metido de lleno en el teatro, pero nada más.

-Eso sí, en la Wikipedia aún aparece como cantante...

-Me da igual que me llamen cantante o actriz, yo siempre me pongo como artista, que es lo que soy. No me gustan los clichés, al contrario. Lo mismo estoy en un programa de televisión como Tu cara me suena, que hago una peli, que una serie, que presento, que canto, que bailo, que actúo...

-Y que nada. Hoy he leído un titular que dice: "Lolita se da el primer chapuzón del verano y presume de cuerpazo". ¿Cómo convive la actriz de Fedra con el personaje de prensa rosa?

-Es la misma. Lolita es madre antes que nada, mi familia está por encima de todo. Y luego está mi trabajo. En cuanto a la prensa rosa, me da igual. Nos respetamos, yo siento que ellos hacen su trabajo y yo el mío. No tengo nada que ocultar.

-¿Qué proyectos tiene para el futuro?

-De momento Fedra, que tengo un año por delante, y Tu cara me suena... No tengo tiempo para más. Bueno, y ser abuela, que viene dentro de poco.

-¿Y el cine?

Del cine me llaman poquísimo. Me gusta mucho, pero estoy haciendo teatro porque es lo que más me ofrecen.