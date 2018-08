Elena Tablada desvela por error la fecha de su boda en La Habana

Sorprendiendo a todos los medios Elena Tablada celebró su boda civil secreta hace unas semanas con el empresario Javier Ungría en un día de lo más íntimo y especial que Elena guardará en su memoria por siempre.





Acompañada de unos pocos afortunados entre los que se encontraban. Tanta austeridad se debía a que la pareja iba a reservarse todo el jolgorio para su próxima boda religiosa en La Habana (Cuba), ciudad origen de la familia de Elena.. Ahí será la gran celebración", confesó la empresaria a la revista Hola.Y aunque parecía que la pareja no quería desvelar la fecha de esta segunda celebración, lo cierto es que ya se especulaba que el mes escogido podía ser diciembre. Sin embargo, un desafortunado descuido de Instagram ha destapado la fecha exacta de la boda religiosa...Elena está de lo más ilusionada y liada con los preparativos del gran día y por ello la diseñadora no se puede resistir en compartir por redes pequeños avances como estas imágenes queexacta en el que se darán el segundo 'si quiero' y es que en la imagen se intuye un "8 de dici" que revela con total seguridad la fecha.No sabemos si este desliz ha sido medio intencionado ya que la empresa no ha retirado la fotografía y la novia tampoco se ha manifestado sobre si ha habido un error por dar más detalles de la cuenta.