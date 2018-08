Natalia Sánchez y Marc Clotet esperan su primer hijo

Natalia Sánchez y Marc Clotet están de enhorabuena. La pareja de actores ha querido anunciar la buena nueva en su perfil de Instagram. De lo más emocionados, Natalia y Marc se preparan para vivir una de las aventuras más apasionantes de su vida: la paternidad.





Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol) el 28 Ago, 2018 a las 3:16 PDT

Abrazos y de lo más enamorados vemos a una Natalia que: "Por fin podemos gritar a los cuatro vientos que ¡el año que viene seremos 3 en la familia! ¡Sin duda, la noticia que más ilusión nos hace compartir y el secreto que más nos ha costado guardar!estos 4 meses han sido maravillosos y lo más difícil ha sido guardar el secreto hasta confirmar que todo estuviera bien! ¡Hoy ya podemos celebrarlo y me hacía muchísima ilusión compartirlo! Ahora toca disfrutar de cada momento con tranquilidad y cuidarnos mucho. Gracias a tod@s de antemano por acompañarme en esta gran aventura y gracias a ti, @marcclotet , por ser el mejor compañero de viaje... ¡COMIENZA LA AVENTURA!".Por su parte, Marc ha publicado la misma imagen con este mensaje: "Sin duda, la foto que más ilusión me hace compartir.Un embarazo que pone el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace tiempo. Poco dados a posar juntos, los actores llevan compartiendo su vida desde hace más de cuatro años. Hasta que se le relacionó con Marc Clotet, a Natalia no se le había conocido ninguna pareja más allá de Víctor Elías,Por su parte, Marc estuvo casado con la actriz Ana de Armas, en un matrimonio que duró poco más de un año.