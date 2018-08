McGowan, a Argento: "Haz lo correcto"

La actriz Rose McGowan, que junto a la intérprete Asia Argento se erigió en una de las máximas figuras del movimiento Me Too (Yo también), pidió ayer a la artista italiana que haga "lo correcto" en relación a la acusación que la ha señalado por presunto abuso sexual de un menor. "Asia, eras mi amiga. Te quería. Has arriesgado y pasado por muchas cosas para defender el movimiento Me Too. Espero que encuentres tu camino en este proceso hacia la rehabilitación y la mejora", dijo McGowan en un comunicad. "Cualquiera puede ser mejor. Espero que tú también puedas. Haz lo correcto. Deja que la justicia siga su rumbo. Sé la persona que quieres que Harvey (Weinstein) pudiera haber sido", añadió.