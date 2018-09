El culebrón seduce a los 'millenials'

Hubo una época en la que la vida familiar se paraba frente al televisor en cuanto empezaba a sonar la sintonía de Los ricos también lloran, Cristal o Betty la fea. Tras décadas reinando en la programación, los culebrones pasaron a ser un género del que todo el mundo renegaba hasta que llegó internet y La casa de las flores. Su creador Manolo Caro tiene el melodrama en su ADN, él mismo confiesa que creció viendo telenovelas y ahora ha sido capaz de enganchar a la generación millenial. Son las mismas historias que veíamos en los 80 a las que ahora se añaden temas impensables en aquellas producciones como la transexualidad, la homosexualidad o las drogas.

Lo curioso es que este mismo verano vivimos un fenómeno fan similar con otra serie de factura mexicana. En primavera Netflix estrenó Luis Miguel: La serie y las redes sociales enloquecieron con el biopic de la estrella mexicana. Las revelaciones sobre la desaparición de su madre o Lusito Rey y su "Coño Mikey" mantuvieron en vilo a los espectadores hasta mediados del mes de julio.

Detrás de este proyecto está también Manolo Caro, un director que se caracteriza por sus producciones únicas y comprometidas. Su ópera prima No sé si cortarme las venas o dejármelas largas rebasó el millón de espectadores para convertirse en la tercera película mexicana más vista en 2013.

La última criatura de Caro es una gran tenelenovela con hijos ilegítimos, negocios clandestinos, hermanos desconocidos, problemas económicos y secretos familiares, pero, ¿qué se podría esperar si una de las protagonistas es la mismísima Verónica Castro? La inolvidable Mariana de Los ricos también lloran interpreta a Virginia de la Mora, la matriarca del clan que actúa pensando siempre en el qué dirán y fuma marihuana a escondidas. Su vida da un giro cuando Roberta, la amante de su marido, se suicida en medio de una fiesta.

La primera escena de la comedia de Netlix ya deja claro que una de sus grandes influencias es Mujeres desesperadas, la otra es el director de cine Pedro Almodóvar. En Wisteria Lane la trama tenía la voz en off de Mary Alice Young y aquí es Roberta la encargada de narrar las historias de los protagonistas que habitan en esta historia. Los enredos familiares, los personajes, la estética y la música, con temas de Mecano o Yuri, nos trasladan a la atmósfera de Mujeres al borde de un ataque de nervios.

La casa de las flores se ríe de los clichés mexicanos y al mismo tiempo, les rinde un homenaje. Un ejemplo son Gloria Trevi, Paulina Rubio o Amanda Miguel, tres de las drags del cabaret que, en secreto, ha dado sustento económico a la familia.

Pero el personaje más controvertido, incluso antes de que se estrenara esta nueva versión de las telenovelas fue el de María José, una mujer trans que en el pasado fue el marido de Paulina, la hija mayor de la familia. La elección de Paco León para este papel no gustó al colectivo LGTB que acusó a la serie de tránsfoba al no contar con una actriz trans para interpretar este personaje.

Cecilia Suárez: la revolución de Paulina

Todo el mundo la conoce ya como Paulina de la Mora. Pero no es su primer personaje ni mucho menos. La actriz que da vida a la hija más pija de la saga de La Casa de las Flores, Cecilia Suárez, (y que se ha hecho famosa gracias al acento que todo el mundo imita en redes sociales), es una de las musas de Manolo Caro. Y es mucho más. Es una de las actrices más comprometidas de su país. Una profesional que evita hablar de su vida privada en las televisiones pero que no duda en acudir a platós de todas las cadenas de México para criticar la situación política que vive su país. "Tenemos una grave herida abierta, vivimos una crisis de derechos humanos tremenda", sentenció la actriz en una entrevista reciente en los medios.

La gran pregunta que le han hecho siempre a De La Mora es por qué no se va a Estados Unidos a seguir su carrera. La respuesta es sencilla. Rechaza, de lleno, tener que comulgar con los papeles que le ofrecen. "No quería perpetuar la versión de Estados Unidos que tiene sobre la cultura mexicana", sentenció. Para la hija de la matriarca de La Casa de las Flores el estereotipo de una mexicana sirvienta en casa de los americanos ricos no era el correcto.

El éxito de su personaje fue tal que hasta Netflix tuvo que intervenir prohibiendo a la mujer que da la vida a Paulina de la Mora poner el "acento de pija" que usa su personaje en la serie. En las redes hay hasta un reto de hablar como ella. "Se nos ocurrió en el tercer capítulo y hubo que volver a grabarlo todo", explicó la propia Suárez en una entrevista reciente.

'Fatmagül', la telenovela turca que triunfa en el mundo

Basada en la novela de Vedat Türkali Fatmagül'ün Suçu Ne? (1976), literalmente ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, y en una adaptación cinematográfica del mismo nombre esta serie de 80 episodios cuenta la historia de Fatmagül, una joven que tras ser violada por varios hombres es obligada a casarse con uno de los agresores para ocultar la deshonra. Aunque su prometido y su familia la abandonan, ella no se resigna y decide iniciar una batalla legal contra sus violadores en busca de justicia.

El impacto que generó en su estreno traspasó la pantalla y animó a muchas mujeres a denunciar los abusos. En España la cadena temática Nova adquirió el año pasado los derechos para su emisión y desde su debut se ha colocado como líder de audiencia en su franja horaria. El éxito de las series turcas en Latinoamérica abrió una vía hacia nuestro país y Mediaset no ha querido quedarse atrás. El grupo de Fuencarral ha decidido hacerse con los derechos de emisión de Kara Sevda (Amor eterno), la primera ficción de la historia de este país en ser reconocida con un galardón Emmy al alzarse como el título de mejor telenovela del año en los premios Emmy del año pasado.