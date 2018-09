Robin Wright, sobre Kevin Spacey: "Creo en las segundas oportunidades"

Hace dos meses, Robin Wright rompió su silencio sobre el despido de Kevin Spacey de House of Cards tras las acusaciones de acoso sexual. Entonces, la actriz afirmó que ella no conoció al hombre, sino al actor. Ahora, Wright aseguró creer en las segundas oportunidades, incluso en el caso de su excompañero.

"No sé qué decir sobre eso, de verdad que no -empezó diciendo Wright en una entrevista para Net-a-Porter cuando el periodista le preguntó si pensaba que Spacey merecía una prórroga en su carrera-. Creo que el ser humano tiene la habilidad de cambiar. En ese sentido, las segundas oportunidades o como quieras llamarlo... Sí, creo en ellas absolutamente", contestó la actriz.

Wright afirmó que no se ha puesto en contacto con su excompañero de la ficción política de Netflix. Pero la actriz no quiere cerrar ninguna puerta y aprovechó la entrevista para añadir que "él -Spacey- se pondrá en contacto cuando esté listo, estoy segura. Creo que eso es lo que debería pasar". La intérprete que da vida a Claire Underwood añadió que siente pena por Spacey, hasta cierto punto, aunque matizó que eso no significa que crea que los hombres que denunciaron al actor no deberían haberlo hecho o que perdone sus supuestas agresiones sexuales.