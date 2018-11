Idris Elba, actor de series como The Wire o Luther y de filmes como La Torre Oscura, Thor: Ragnarok o Beasts of No Nation, fue elegido por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo. "Yo estaba en plan, 'Venga, no puede ser. ¿En serio?", afirmó el propio Elba sobre la elección en declaraciones a la revista.