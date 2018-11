Rumores de divorcio 'real'

Pilar Eyre ha sido la encargada de soltar la bomba nada más abrir el quiosco rosa: "Cristina prepara su divorcio de Urdangarin". La periodista cuenta en Lecturas detalles del proceso, incluido que la hermana de Felipe VI ya ha visitado a un abogado. La revista relata que si bien la Infanta está convencida de que su marido es inocente, no olvida que este le fue infiel. Además, Juan Carlos I no quiere saber nada de su aún esposo. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lecturas completa su portada con una confesión de Marisa Jara: tras ser operada de un tumor cancerígeno revela que no puede ser madre. En Italia han vuelto a exhumar el cadáver de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva.

Notición al más puro estilo ¡Hola! y procedente de su familia de cabecera: Ana Boyer está embarazada. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer está de tres meses y posa para la revista en casa de su madre. En la foto no se le nota ni un pelín que espera un bebé: presume de silueta y con vestido ceñido. La revista también se va a Mónaco, por donde pasean felices Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam con su recién nacido. En el apartado de bodas, llega la de Gwyneth Paltrow, que aunque fue hace unos días es ahora cuando en España se van a ver todos los detalles de una ceremonia al más puro estilo del pijerío de la costa este de EEUU, en los Hamptons. Feliz como una perdiz retratan a la reina Sofía tras celebrar sus 80 años como ella quería: rodeada de toda la familia.

En Semana también recogen la boda de Paltrow y la felicidad de la Reina. No es para menos: juntó a todos en Zarzuela siete años después de la última vez. La revista lleva a portada a Paula Echevarría, quien deja claro que las idas y venidas de su ex, Bustamante, en el plano sentimental no le importan. Eva González está en racha: guapa a rabiar, ha sido madre hace poco y con 38 años acaba de firmar un contrato millonario con Antena 3. Así las cosas, Semana se lanza a analizar las claves de su éxito.

Diez Minutos luce en el quiosco una portada con sus clásicos. Todos de la hornada televisiva y, principalmente, de Sálvame. Se cuela Isa Pantoja, recién reconciliada con Dulce, su niñera; cuentan que Terelu deberá ser operada de nuevo del pecho; Kiko Hernández entrevista al fotógrafo Gustavo, novio de María Lapiedra, después de ser detenido por espionaje; y Aitana, de Operación Triunfo, corteja feliz con Miguel, hijo de Ana Duato.