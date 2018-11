"Si no tengo la letra no compongo una canción"

El yin-yang que envuelve al músico. Esa dicotomía entre la fantasía creativa y la cruda realidad ha dado título al último disco de Xoel López (A Coruña, 1977), Sueños y pan, que parece cerrar una trilogía, aunque el artista también advierte que deja la puerta abierta.

-¿Es su tercer álbum en solitario y su trabajo más personal?

-Estamos celebrando su primer año y ya hablo con cierta distancia del disco. Cuando uno graba, realmente las cosas salen de un lugar un poco inconsciente. Tú mismo cuando le pones el título y empiezas a tocarlo en directo te das cuenta del significado oculto. Sueños y pan hace referencia a todo el proceso de creación. Sumamos ya 14 discos y, llegado este punto de la carrera musical, con 41 años y echando la vista atrás, te das cuenta de que uno tuvo siempre que bregar con una idea: hacer compatible su sueño con el trabajo del día a día. La canción, con gestiones que pueden parecer muy poco creativas o artísticas, pero son necesarias.

-En este trabajo canta temas en gallego, como Durme.

-Sí, me salió componer en gallego. Siempre había tenido esa inquietud y ganas, pero la primera canción que yo edité en gallego, la compuse y la elaboré en mi cabeza en Buenos Aires. Es curioso que a veces uno tiene que irse tan lejos para llegar a algo tan cercano. La distancia me acercó a ese origen del idioma de nuestra tierra y también fue una forma de viajar a una Galicia que probablemente estaba echando de menos. En mi caso, cantar en gallego tiene mucho que ver con la morriña.

- "Las flores más altas crecen en el lodo", es una de sus letras, que ha aparecido en los pasos de cebra de Madrid. ¿Cuántas veces ha tenido que reponerse?

-Más allá de haber tenido la sensación de tocar fondo, que casi todo el mundo pasa alguna vez en la vida, creo que también es importante entenderlo a un nivel más cotidiano. Un mal momento puede ser también una época corta. Y al final una de mis grandes motivaciones es buscar la salida. Creo que mis canciones se caracterizan porque siempre he tratado de buscar una ventana. Y esta canción habla un poco de eso... Uno siempre necesita algo de aliento y apoyo.

-Su poemario Bailarás cometas bajo el mar , ha tenido que reeditarse. ¿A sus seguidores les importan tanto las letras?

-Yo, si no tengo una letra, no hago una canción. Mi método de trabajo es hacer las letras y durante o a la larga, componer la música. Llegó un momento en el que eso fue mutando, hasta el punto de que me gustaba escribir y acabé haciendo versos sin pensar que tenían que ser una canción. Que podrían editarse sin música. Y me tiré a la aventura con mucho respeto, porque mi campo es la canción, pero porque me pareció que podría ser interesante para la gente que conoce mi música, para que se acercase al método de trabajo. Es todo el imaginario que rodea las canciones que mucha gente ya conoce.

-Con el diluvio que está cayendo en Galicia estos días... ¿a quien se llevaría en un Arca de Xoel ?

-Más que artistas, llevaría canciones. Pero más que nada, porque tenemos que hacer una colaboración, me llevaría a Budiño. Porque lo necesito y porque es un tío fantástico.