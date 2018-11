A Pilar de Borbón no le parece bien que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, y aboga por mantener su tumba allí. "¿Para qué quitarlo de ahí? Es como si me dicen quite usted a Felipe II. Pues no, no me parece bien", argumentó a Efe TV.