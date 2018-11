David Bisbal le lanza un dardo envenenado a Elena Tablada

David Bisbal ha hecho una excepción en su tradicional discreción respecto a su vida privada y, aunque no ha querido entrar en el fondo del asunto, se ha pronunciado sobre la opinión que le merecen las declaraciones de Elena Tablada en las que habla de la mala relación que existe entre ambos desde que Rosanna Zannetti llegara a la vida del cantante.

Tablada aseguraba que tras la separación de la pareja ambos supieron pasar por alto sus diferencias por el bien de la hija que tienen en común, Ella Bisbal, pero la llegada de la venezolana con la que el cantante se casó hace unos meses y de la que espera un hijo, truncó esa cordial relación y ahora han vuelto a comunicarse a través de abogados emails.

El pasado jueves Bisbal daba su opinión sobre estas declaraciones en el aeropuerto de Barcelona poco antes de tomar un avión y aunque evitaba criticar a la madre de su hija sí le lanzaba algunos dardos envenenados.

Bisbal quiso dejar claro que, a diferencia de Elena Tablada, él no comercializa con este tipo de asuntos. Una primera pildorita dirigida a la madre de su hija "no voy a decir nada de esto porque no es mi estilo ni voy a cobrar dinero de esto eso porque nunca lo he hecho eso son otras personas".

Rosanna Zannetti y David Bisbal. EFE

Más feliz que nunca

Pero también quiso dejar claro que se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, contestando así a Elena Tablada asegurando que la única manera para que una separación no sea conflictiva es que se acabe el amor por parte de los dos y que ella sí lo ha superado pero quizá Bisbal no "hoy en día estoy en la situación más feliz de mi vida, hace cinco meses que me he casado y mi mujer está embarazada".

Bisbal asegura no entender este tipo de declaraciones e insiste en que no va a contestar nunca a unas declaraciones de Elena Tablada "porque si tengo que decirle algo a la madre de mi hija tengo su email y su teléfono" y reivindica su profesión como músico para asegurar que esa es su forma de ganarse la vida y no otra "nunca me he manifestado sobre este tipo de cosas porque no es mi trabajo, mi trabajo es la música, ir directamente a las emociones de la gente".