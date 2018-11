Elena Tablada, muda ante los ataques de la madre de Bisbal

Elena Tablada no ha querido responder a los mensajes que le dejó la madre de David Bisbal en 'Sálvame'. María Ferré habló con el programa para defender a su hijo y desmentir a la que fuera su nuera. Y es que la última exclusiva de la diseñadora donde hablaba de la mala relación el almeriense ha terminado de irritar a la familia de David.

Muy molesta, María Ferré explicaba que durante el nacimiento de la hija de ambos, su hijo estuvo acompañando a Elena en todo momento: "Le pusieron una cama al lado de la suya". Además, no entiende esta situación porque Ella cada vez es más mayor y se entera de todo: "La niña va para mayor y no le viene bien".

Dolida con la posición en la que ha dejado a su hijo, a la madre de Bisbal se le escapa toda esta situación: "¡Qué lástima de mi hijo, madre mía! Con lo bueno que es y no lo dejan tranquilo".

Por su parte, el almeriense ha querido dar un tirón público de orejas a 'Sálvame' por la entrevista que han conseguido de su madre: "Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho".

Un momento muy complicado en el que Elena ha preferido guardar silencio y no entrar a responder a su exsuegra.