Cicely Tyson y Lalo Schifrin reciben los Óscar Honoríficos de Hollywood

La actriz Cicely Tyson, los productores Kathleen Kennedy y Frank Marshall, el compositor Lalo Schifrin y el publicista Marvin Levy fueron los galardonados el pasado domingo en la décima ceremonia de entrega de los Governors Awards, los premios Honoríficos de la Academia de Hollywood.

La directora Ava DuVernay presentó a una de las galardonadas de la noche como "la semilla para muchas de nosotras y la rosa a la que adoramos". Se trata de la actriz de 93 años Cicely Tyson. Sounder, Tomates verdes fritos y Criadas y señoras son algunos de los aclamados títulos en los que ha trabajado.

"Mamá, se que esto no es lo que querías para mí, pero lo hice y aquí estoy", dijo Tyson sujetando su estatuilla. "Por mucho tiempo, he querido escuchar algo positivo de ella. Cuando hice el telefilme ganador de un premio Emmyí Jane Pittman, ella dijo: 'Estoy muy orgullosa de ti'. Si no hubiera escuchado esas palabras de ella, nada de esto sería importante para mí", recordó en su emotivo discurso.

Por su parte, el compositor Lalo Schifrin, de 86 años, subió al escenario mientras sonaba la banda sonora de Misión: Imposible, tema que él mismo escribió para esta película de Tom Cruise.