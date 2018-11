Sara Carbonero, como nunca la habíamos visto

Sara Carbonero es la protagonista del próximo número de COSMOPOLITAN y será sin duda uno de los más comentados, no solo por la entrevista de la periodista que habla sin pelos en la lengua, sino por las dos portadas con las que la revista sale este mes de diciembre a la calle.

En la primera de ellas, Sara Carbonero posa más atrevida que nunca sacando su lado más sensual con el que explota de manera espectacular su belleza natural. Sara Carbonero se atreve a lucir con un look de lo más innovador en el que le da un nuevo uso a la blazer a modo de vestido y unas medias negras finas con incrustraciones.

En la otra portada de la revista, Sara Carbonero deslumbra sacando su lado más salvaje con un precioso y rompedor body animal print verde brillante al que le añade unas medias con detalles de leopardo.



Entrevista muy personal



Una entrevista, en la que la periodista se confiesa y saca su lado más personal y familiar revelando detalles de su vida en Oporto junto a sus hijos, Martín y Lucas, a su marido, el futbolista Iker Casillas, una ciudad a la que se han adaptado de maravila y, por ahora, no tiene fecha de vuelta, "Vivo el día a día e intento no pensar en eso. En Portugal, Iker va al súper o al parque, que son cosas que aquí no podía hacer, así que por ese lado me da un poco de miedo volver", confiesa.