El negocio redondo de C. Tangana

El rapero madrileño C. Tangana.

Apurando una copa de whisky, así se despidió el miércoles el artista madrileño C. Tangana después de haber acudido a Operación Triunfo (entiendo que voluntariamente) para cantar su nuevo tema Veneno. El rapero, que actuó acompañado por El Niño de Elche, tenía claro que su mensaje iba llegar mejor dando la nota y no se cortó un pelo. Tras interpretar su canción con una puesta en escena que también será difícil de olvidar, el artista se marchó del escenario sin contestar a las preguntas que le hacía Roberto Leal desde la otra parte del plató. Una escena que dejó al presentador desconcertado. Su "hasta luego, Mari Carmen", lo único que acertó a decir, forma ya parte de la historia del programa.

Pese a la tensión del momento, la performance de C. Tangana fue un negocio redondo. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa. Su desplante le ha granjeado una semana de promoción constante y eso vale dinero, mucho dinero. No contento con eso, el rapero decidió subir un vídeo a sus redes sociales en el que se reía descaradamente del programa por si alguien tenía alguna duda. El rapero ha explicado después que decidió presentar el tema en OT porque este tipo de programas representa lo que él critica en su canción. Mensaje entregado.

Como las desgracias nunca vienen solas, esta semana los responsables de "Operación Triunfo" se han encontrado con las palabras de Mónica Naranjo en una revista en las que aseguraba que el programa era "un coñazo". La cantante, que fue parte del jurado el año pasado, se ha quedado a gusto asegurando que OT "es rancio y nadie está contento nunca". Qué racha. Lo malo es que con tanta polémica nadie se ha dado cuenta de que han expulsado a Marilia y que Marta y María están nominadas. Vamos, por si hay alguien a quien todavía le interesa el concurso.

Ahora en TVE están pendientes de la final de Masterchef Celebrity 3. El talent culinario vivirá mañana su gran final después de que la cadena la retrasase una semana por el fútbol. Paz Vega parte como favorita, pero tendrá que vencer a Mario Vaquerizo, Ona Carbonell y Antonia Dell'Atte para cumplir con los pronósticos.

En la competencia las cosas van bastante mejor, sobre todo porque las polémicas son combustible. El mejor ejemplo es Gran Hermano VIP, que no sale de una para meterse en otra. Eso sí, las audiencias no paran de subir. Aurah ha sido la expulsada esta semana mientras que Miriam y El Koala (los grandes favoritos del público) han vuelto a salvarse una semana más. Ahora es Tony Spina, quizá el más fuerte de los que quedan del famoso sexteto, el que pasa por caja. La teoría de El Koala se está cumpliendo cada semana, ¿fallará con Tony?