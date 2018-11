El nuevo y sorprendente cambio de 'look' de Kiko Rivera

Kiko Rivera lo ha vuelto a hacer. Después de adelgazar 40 kilos tras someterse a un una intervención de un balón gástrico y lucir una imagen completamente renovada, el Dj ha vuelto a sorprender con un cambio de look que ha dejado a todos sus seguidores de lo más impresionados.



El hijo de Isabel Pantoja ha compartido una imagen en la que aparece con la barba completamente teñida de rubio platino. Con gafas negras con forma de circulo, gorro blanco y su nueva barba Kiko ha posado ante la cámara con un look muy moderno y renovado que no ha pasado desapercibido para nadie.





, ha comentado su mujer Irene Rosales en la publicación mostrándose de lo más sorprendida. Igual de sorprendidos se han mostrado otros rostros conocidos como Rasel, Mar Montoro o Aless Gibaja, como el resto de sus seguidores que han enloquecido con su nueva imagen.Kiko Rivera es una absoluta caja de sorpresas y lo ha demostrado una vez más.