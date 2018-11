"El humor siempre ha estado acotado, pero ahora el embudo se ha estrechado mucho"

El humorista Edu Soto.

- Regresa con Más vale solo que ciento volando . ¿Qué presenta en este espectáculo?

-Es un espectáculo que lo lla-man monólogo porque estoy solo pero en realidad es una perfor-mance, un show o una locura por-que no es el típico monólogo don-de hay un señor hablando durante una hora y media. Me meto en personajes, aplico una hipnosis absurda al público, canto, bailo, hago coreografías absurdas...

- Cura sus miedos encima del escenario. ¿Qué poder curativo tiene el teatro?

-El teatro tiene bastantes pode-res curativos. Al escenario casi todos los actores hemos subido con fiebre, vómitos, tos o con problemas sentimentales pero en esta hora y media queda todo aparcado. No solo le sucede al que actúa, creo que a la gente del público le ocurre lo mismo. Mucha gente deja sus problemas fuera del teatro y durante esta hora ymedia estamos todos en una burbuja. Es algo mágico.

- Está volcado en el proyecto De la Room. ¿La faceta musical es la que más le atrae?

-La faceta musical siempre me ha acompañado y obsesionado. Siempre me ha apasionado y llevo desde los 26 años haciendo clases de canto. Estoy muy implicado en la música. Hace un año conocí a un guitarrista clásico en Madrid, Pablo Méndez y nos enamoramos musi-calmente. En breve, a principios de año, sacamos un disco con la banda De la Room. Por eso, el tema musical me tiene implicado.

- ¿Qué puede adelantar de este primer trabajo?

-No sé definir muy bien el grupo. Ningún tema del disco es representativo de los demás porque es una música que varía bastante si-guiendo una línea coherente pero es un estilo que no sé definir muy bien. Hay violín, guitarra clásica, suena acústico pero a veces hay una batería de los 80. Es un poco folk pero tampoco lo es. Lo mejor es escucharlo y espero que cada canción seduzca al oyente. Es la única ma-nera de conocer a un grupo.

- Será el nuevo Paisano de TVE. ¿Qué le atrae del proyecto?

-Es un proyecto muy bonito. Es un lujo tener que ir, por trabajo, a conocer pueblos de España mara-villosos y lugares que probable-mente no iría porque es difícil si-tuarlos en el mapa.

- ¿Qué le ha aportado partici-par en programas como Tu cara me suena o MasterChef ?

-Cada proyecto que haces es un escaparate para que venga otro más. Cada programa que he hecho me lo he tomado muy en serio.

- Ayer acudía al juzgado Dani Mateo, ¿peligra la libertad creativa de los cómicos?

-El humor siempre ha estado acotado pero ahora se ha estrechado el embudo. Siempre hay unas leyes sociales o morales de comportamiento que ahora están muy estrechas. Es extraño que vivamos un momento de esta estrechez tan subrayada en una época en la que hay mucha transigencia y aparentemente mucha libertad a la hora de hacer y de vivir. Estamos en una época en la que la gente está muy susceptible y no entiendo el por qué. Libertad para decir lo que quieres la tienes, pero luego ya sabes lo que puede pasar. Apoyo que cada uno sea libre de decir lo que quiere. No sentirse libre sería muy duro.

- ¿El humor puede tocar cual-quier tema?

-El humor puede tocar cual-quier tema pero hay temas en que debes medir muy bien tus palabras.