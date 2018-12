Fallece la leyenda del jazz Nancy Wilson

La cantante de jazz Nancy Wilson, ganadora de tres premios Grammy y presentadora de la radio pública estadounidense, murió ayer a los 81 años en su casa de California.

Wilson logró grandes éxitos en la década de los sesenta con baladas y canciones románticas de jazz como su éxito (You Don't Know) How Glad I Am. Después de la publicación de dicho sencillo en 1964 logró su primer premio Grammy a la mejor grabación de estilo R&B, una hazaña que repetiría en 2005 y 2007. Natural del Ohio de 1937, la cantante dominó el jazz, el pop y el R&B y versionó alguna de las piezas más conocidas de The Beatles, Stevie Wonder o Aretha Franklin.Wilsón se retiró en 2011.