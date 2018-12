Absuelto el 'youtuber' Dalas Review de los delitos de abuso y acoso sexual

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al youtuber Dalas Review de los delitos de abuso sexual y ciberacoso sexual a una menor por falta de pruebas en la acusación de una fan que sostenía que la sometió en febrero de 2016 a tocamientos en el madrileño Parque de El Retiro.

De este mdo consta en una sentencia, en la que los magistrados exoneran a Daniel José S.L., de 25 años, de los hechos por los que se sentó el pasado 30 de enero en el banquillo, al no haberse podido enervar durante el plenario la presunción de inocencia, que da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Contra el fallo, cabe un recurso de apelación.

La Sala no cree ni la versión de la víctima ni del acusado, quien manifestó en el juicio que la acusación tenía su base en "una conspiración" de su exnovia y otras fans para que su reputación se viera afectada. Los magistrados tachan esta hipótesis del joven youtuber de "simplista".

Sin embargo, los jueces no dan por probado el delito de abuso sexual. Así, no dan credibilidad a que el acusado y la menor se besaran en la boca durante una visita de él a Madrid el 8 de febrero de 2016, ni que después se fueran al Retiro y allí volviera a besarla, la tocara en la zona vaginal y el pecho y le propusiera mantener relaciones sexuales. Tampoco ha podido acreditarse en el juicio el segundo de los delitos, pues si bien después de ese día ambos mantuvieron contacto a través de las redes sociales hasta el mes de abril, no ha quedado probado que propusiera a la menor quedar de nuevo con él.