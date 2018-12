El tumor 'incurable' de Robinson

El exjugador y periodista deportivo Michael Robinson padece un melanoma avanzado con metástasis. "Un tumor malo que no tiene cura", afirmó en la Cadena SER, donde explicó que aunque es una batalla que prefería "no librar", está convencido de que la va a "ganar".

"El día 30 de octubre tenía un bulto en mi axila. Cuando me lo sacaron me dieron una noticia tremenda: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. De lo demás no me acuerdo, porque pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", indicó Robinson, de 60 años. El exfutbolista explicó cómo fue asumiendo poco a poco la noticia y ahora confía en superar la enfermedad.