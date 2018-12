'Campeones' se despide del Óscar

La cinta española Campeones, de Javier Fesser, se quedó ayer fuera de la carrera por el Óscar a la mejor película en lengua extranjera, a la que optan dos largometrajes latinos, la mexicana Roma y la colombiana Birds of Passage, informó la Academia de Hollywood en un comunicado. Entre las nueve precandidatas al Óscar en esta categoría también se encuentran la danesa The Guilty, la alemana Never Look Way y la japonesa Shoplifters. Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja Ayka, la libanesa Capernaum, la polaca Cold War y la surcoreana Burning.

Campeones está interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con el ferrolano Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes con discapacidad. Con once nominaciones a los Goya, este largometraje narra cómo el segundo entrenador de un equipo de baloncesto de primer nivel, interpretado Gutiérrez, se convierte en el preparador de un equipo de personas con discapacidad.

Tras la salida de Campeones de la carrera hacia los Óscar, permanecen como representantes españoles el documental El silencio de otros y el cortometraje Madre que han quedado entre las precandidatas en las categorías de mejor documental y mejor cortometraje de acción. Será el 22 de enero cuando se den a conocer todas las nominaciones para los Óscar.

'El silencio de otros'

La cineasta Almudena Carracedo, codirectora de El silencio de otros junto a Robert Bahar, calificó como un "premio" que su película, que da voz a las víctimas de los crímenes franquistas, haya sido seleccionada por la Academia de Hollywood como una de las quince que pueden acabar siendo nominadas para optar a la estatuilla el próximo 24 de febrero en la 91 edición de los Óscar. "Estamos como alucinando", reconoció Carracedo a la agencia Europa Press tras conocer la noticia, y apenas unos minutos después de sumar una nueva alegría con la nominación a los Premios Feroz de un documental que ya logró en el Festival de Berlín el premio del público y fue nominado a los Premios del Cine Europeo, cuya entrega de premios se celebró este pasado fin de semana en Sevilla. "Tanto si nos nominan como si no, es un premio maravilloso porque es un escaparate internacional que permite llevar la película a la prensa de todo el mundo. Estamos contentos y lo vamos a estar por todo lo que está consiguiendo esta peliculita en el mundo", añadió la cineasta, que ganó un premio Emmy en 2008 por otro documental, Made in L.A.

El silencio de otros, producida por El Deseo de los hermanos Almodóvar y estrenada el pasado 30 de noviembre, es fruto de un trabajo de años recogiendo las voces de las víctimas y familiares de la represión de la dictadura franquista. "Nuestro objetivo es que la vea la mayor gente posible y el mensaje llegue", admitió Carracedo, satisfecha con el recibimiento que el documental está logrando en todo el mundo. "Es bonito ver cómo funciona la película dentro y fuera", agregó.

La cineasta destacó la reacción del público en países como Estados Unidos, donde el documental se seguirá proyectando durante las próximas Navidades. "La gente se queda realmente impactada con estas cosas que no conocía, y hacen suya la película", aseguró, relatando cómo el público estadounidense traza un paralelismo sobre el "legado" de la dictadura española con ciertos debates que se producen en la sociedad estadounidense sobre su pasado. "En Estados Unidos, que están viviendo una situación muy difícil en su democracia y están mirando atrás para analizar el legado que no han lidiado, existen debates apasionadísimos con la retirada de monumentos confederados que va en paralelo con lo que sucede con nuestros monumentos franquistas", explicó.

En palabras de Carracedo, El silencio de otros es una película que "da voz a un colectivo largamente silenciado", el de las víctimas del franquismo que reclaman reparación y justicia, que "llevan toda la vida luchando con poco altavoz". "Por eso estamos muy orgullosos de ser una herramienta más para dar voz a esta realidad tan invisible y silenciada", afirmó. Por ello, la codirectora del filme se siente colmada sabiendo que la película "es uno de los quince mejores documentales del mundo según la Academia", aunque reconoció que le parece "muy difícil" que sea nominada a los Óscar el próximo 22 de enero.