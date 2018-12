El rifirrafe de Gálvez y McCounaghey

Fue un amor efímero, nacido en las arenas marroquíes y que se terminó cuando Matthew McCounaghey conoció a la que hoy es su esposa, la modelo brasileña Camila Alves. Pero la relación de la estrella tejana con Penélope Cruz propició muchos titulares y alguna anécdota simpática como la que acaba de desvelar ahora el presentador de Pasapalabra, Christian Gálvez, a quien el intérprete, ganador del Óscar por Dallas Buyers Club, trató de atizar en la première de Volver por tocar el trasero a su entonces pareja.

Gálvez reveló la anécdota durante su conversación con Bertín Osborne para el programa Mi casa es la tuya de Telecinco. Según relató, el encontronazo sucedió durante la première de Volver, el filme de Pedro Almodóvar, protagonizado por la actriz y que se presentó en Puertollano el 10 de marzo de 2006.

En aquella presentación, Penélope Cruz estaba acompañada por McCounaghey, al que había conocido en 2004 durante el rodaje de la película de aventuras Sahara, filmada entre Marruecos, Inglaterra y el Delta del Ebro. Cruz acababa de romper con Tom Cruise tras tres años de noviazgo, y McCounaghey era uno de los solteros más codiciados de Hollywood.

Para marzo de 2006, la relación estaba consolidada, aunque no le quedaba mucho. Gálvez acudió a aquella première como reportero de Caiga quien caiga, y llevaba una orden expresa: "Nuestra relación con Penélope Cruz era maravillosa, pero en la película Volver ella llevaba un trasero postizo, por lo que me hicieron comprobar en directo si ese día lo llevaba o no. Le toqué el culo y vino Matthew McConaughey a defenderla. Era muy alto, se dio la vuelta, abrió la mano pero Penélope le paró los pies explicándole que yo era amigo suyo y que el programa era uno de los mejores de España", relata el presentador.

McCounaghey rompió con Cruz poco después, tras conocer a Camila Alves. La actriz española rehízo su vida con Javier Bardem con el que tiene dos hijos.

Gálvez fue el protagonista de la última entrega de Mi casa es la tuya en la que no solo hizo un repaso por su carrera profesional sino también por su vida y dio detalles sobre cómo conoció a su pareja, la exgimnasta rítmica Almudena Cid. Gálvez, un amante y estudioso de la historia de Leonardo da Vinci, fue criticado hace unos días por algunos expertos ante la exposición que ha organizado sobre el artista del Renacimiento.