Aurah confirma en 'Sálvame' que Suso ha roto con ella

Los peores presagios para Aurah Ruiz y Suso se han cumplido. Su relación no ha durado ni una semana fuera de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Durante estos días de Navidad, el segundo finalista de esta edición ha decidido dar por finalizada su historia de amor con la canaria.



Triste y abatida, Aurah visitaba esta tarde el plató de 'Sálvame' para desvelar que su hasta ahora novio había decidido romper con ella. Además, la ex de Suso aseguraba que no le había llamado ni para desearle feliz Navidad.





Aurah Ruiz da todos los detalles: "No pasaron ni 24 horas y Suso ya me había dejado" > https://t.co/bscsPFwuel pic.twitter.com/wpcj2OuE3l — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 26 de diciembre de 2018

Una noticia que no ha sorprendido a los seguidores de 'GH VIP' pues este pasado fin de semana ya se veía venir lo peor. Aurah entró en directo en 'Socialité' para asegurar que su novio. ¿Qué tendrá que decir Suso a todo esto?