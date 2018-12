El periodista Francisco Pérez Abellán fallece a los 64 años en Madrid

El periodista Francisco Pérez Abellán falleció en la madrugada de ayer a los 64 años en Madrid, según informó Libertad Digital, medio con el que ha colaborado durante años. Según ha podido confirmar el periódico por fuentes cercanas a la familia, los restos mortales fueron trasladados al tanatorio Parque de San Isidro de Madrid.

Pérez Abellán inició su trayectoria periodística en el diario Pueblo y, posteriormente, trabajó para Diario 16 en la sección de información local. Además, fue colaborador de programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, con Pepe Navarro; Crónicas marcianas, de Javier Sardá o Cuarto Milenio, de Iker Jiménez. También, presentó el programa Caso Abierto en Libertad Digital TV y participó en Detrás de la verdad, con Patricia Betancort y David Alemán.

"Me llega la noticia de la repentina muerte de Paco Pérez Abellán. Amigo hace más de 20 años. Y no me lo quiero creer. Maestro de periodistas. Tan cariñoso siempre con nosotros. Tan dispuesto a remar por el rumbo de la nave. Se nos ha ido uno de los más grandes. Estoy desolado", confesaba el presentador Iker Jiménez a través de su cuenta de Twitter.

La periodista y subdirectora de Cuarto Milenio, Carmen Porter, aseguró que "el gran" Pérez Abellán fue uno de los primeros en confiar en ella para sus programas. "Maestro de maestros se nos ha ido un referente para todos los que amamos el periodismo de la vieja escuela", subrayó Porter tras conocer el fallecimiento de este periodista.