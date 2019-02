A Coruña se cuela en la Berlinale

La Berlinale abrirá hoy su desfile de 17 aspirantes a los Osos, una lista en que hay algunos nombres ya premiados en ediciones anteriores y sobre los que decidirá el jurado presidido por la actriz francesa Juliette Binoche. Entre las películas que optan a alzarse con el primer premio del festival está Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, basada en la historia real de las dos maestras que se casaron por la Iglesia en A Coruña en 1901.

Protagonizada por Natalia de Molina y Greta Fernández, la película narra la historia de Marcela Gracia Ibeas y Elisa Sánchez Loriga, dos profesoras que contrajeron matrimonio en la iglesia coruñesa de San Jorge para lo que una tuvo que hacerse pasar por hombre, aunque finalmente fueron descubiertas.

La 69 edición de la Berlinale será la última con Dieter Kosslick en su dirección, quien tras 18 años al frente del cargo parece decidido a dejar como legado una sección a competición pletórica de mujeres cineastas y un eclipse total de cine estadounidense. Siete de los filmes candidatos al Oso son dirigidos por mujeres, como la que inaugura el festival, la danesa The Kindness of Strangers, de Lone Scherfig, Elisa y Marcela, de Isabel Coixet, o la polaca Mr Jones, de Agnieszka Holland. El filme danés parte de una situación de violencia de género, el de Coixet de dos lesbianas determinadas a casarse, en la España del XIX, y el de Holland sobre el periodista Gareth Jones, quien ayudado de una colega del New York Times relata la devastación estalinista.

Las tres realizadoras son habituales de Berlín: la danesa ganó en 2000 un Oso de Plata con Italian for Beginners y fue otras dos veces a competición; para Coixet es la novena visita a la Berlinale como directora, además de haber formado parte de su jurado en 2009; Holland repite asimismo en la sección oficial.

Entre sus rivales masculinos hay una selección de ganadores del Oro en ediciones anteriores, encabezados por el turco-alemán Fatih Akin, quien se llevó el máximo premio en 2004 con Gegen die Wand, su plataforma internacional, y ahora compite con Der goldene Handschuh -The golden glove. Asimismo lucha de nuevo por el Oro el maestro chino Zhang Yimou, tras haberlo ganado en 1988 con su mítico Red Sorghum y competido en otras cinco ocasiones. También lo harán sus compatriotas Wang Quan'an, triunfador en 2007 con Tuya's marriage y jurado en 2017, y Wang Xiaoshuai, Gran Premio del Jurado en 2001 con Shi qi sui dan che.

El francés François Ozon, otro amigo del festival berlinés que ha defendido tres películas en esa plaza e integrado su jurado, buscará su suerte con Grâce à Dieu, basada en hechos reales y alrededor del tema poderoso de los abusos sexuales en la iglesia católica.

Otro regreso es el de Hans Petter Moland, quien defenderá Out stealing horses, interpretado por uno de los actores preferidos del director noruego y también del festival, Stellan Skarsgard.

Competirán con nombres menos consagrados, como la austríaca Marie Kreuzer, la macedonia Teona Strugar Mitevska o las alemanas Angela Schanelec y Nora Fingscheidt, o realizadores galardonados en otros festivales, como el turco Emin Alper, el italiano Claudio Giovannesi y los israelíes Yuval Adler y Nadav Lapid.

Las presencias más mediáticas acuden al margen de la lucha por los Osos: la actriz británica Charlotte Rampling, que recibirá el Oso de Honor por el conjunto de su carrera, o la misma Binoche, como presidenta de un jurado del que también forma parte el director chileno Sebastián Lelio.